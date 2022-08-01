حلول غير متوقعة لحرق دهون الجسم بدون تمارين رياضية.. منها «النوم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم الاستمتاع بالعطلات الصيفية إلا أنها لها عواقب وخيمة على الكثير من الأشخاص، نظرًا لاعتياد الكثيرون على الجلوس في المنزل، وتناول المشروبات الصيفية والعصائر بشكل مستمر، وآخرون يرتادون على المصايف من وقت إلى آخر مما يدفعهم إلى تناول الوجبات الجاهزة في كثير من الأحيان والتي تؤثر سلبيًا على صحة الجسم ومظهره.

تظهر الملابس الصيفية تفاصيل الجسم سواء للرجل والمرأة، إذ كان ظهور الجسم بدهون متراكمة من الأمور التي تزعج البعض، منهم من يستطع ممارسة التمارين الرياضية للتخلص منها، وعلى النظير لا يقتدر البعض على فعل ذلك، لذا يوضح «هن» مجموعة من الطرق الفعالة لفقد الدهون في الجسم دون الحاجة إلى بذل مجهود شاق، وذلك وفقًا لموقع «Forbes Health».

التدليك

يعتبر أحد الوسائل الفعالة في خسارة ما يعادل 230 إلى 260 من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، كما أنه يساعد في فقد السموم المحتمل تواجدها بالإضافة إلى دوره تحسين الدورة الدموية.

تناول الأطعمة الصحية

حاول الالتزام بروشتة غذائية تحتوي على قدر قليل من السعرات الحرارية، إذ يفضل حصول الجسم على الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وتناول البروتين من الأطعمة الخالية من الدهون، حتى تستطيع فقد وزنك خلال فترة وجيزة.

ممارسة تمارين اليوجا

على الرغم من أن اليوجا لا تحتاج إلى مجهود كبير عند ممارستها، إلا أنها من أكثر الوسائل الفعالة لفقدان الوزن، فضلًا على أنها تعزز من صحة العضلات الموجودة في الجسم، لذا يفضل تنظيم وقت محدد خلال اليوم لممارستها بانتظام.

النوم المنتظم

كشفت الأبحاث التي أجراها أطباء التغذية أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر قليل من النوم هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة، لذا يفضل النوم لساعات قليلة من 7 إلى 8 ساعات خلال اليوم.

وقالت الدكتورة نورا حسب الله، أخصائية التغذية العلاجية، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني عبر برنامج «هي وبس»، إنه يلزم تنظيم الطعام أولًا لفقدان الوزن، من خلال اتباع الآتي:

- يلزم تقليل كمية الطعام «بنلغي ربع الوجبة».

- تناول الفاكهة بين الوجبات.

- تناول قدر كافي من الماء خاصة قبل الوجبات بنصف ساعة.