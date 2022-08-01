الامارات | اشتروا وعاءا بـ 3 دولارات وباعوه ب 2.2 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتروا وعاءا بـ 3 دولارات وباعوه ب 2.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت عائلة في نيويورك تقضي يومًا عائليا ممتعًا في استعراض مبيعات الفناء الخارجي للمنزل، وهو سوق مؤقت يقام في العطل الأسبوعية بين الأحياء في المدينة.

وكانت الأسرة وفقا لموقع «بزنيك» تقوم بالبحث في قسم ملابس المطبخ، حين وجدوا هذه «السلطانية» وعاء من الخذف ووقعوا في حبها، وانتهى بهم الأمر بدفع 3 دولارات مقابل الوعاء الأبيض الجذاب،

وظل في منزلهم لسنوات، حتى شعرت العائلة في مرحلة ما، بالفضول حول أصل الوعاء لذلك قرروا تقييمه.

وبعد إحضاره إلى أحد المتاجر المختصة بالسيراميك، صدموا بمعرفة أن عمر الوعاء بالفعل أكثر من 1000 عام و أنه تم صنعه خلال عهد أسرة سونغ الصينية، حيث كان العمل الخزفي شائع الاستخدام ويسمى «Dingware.

وفي وصفه للوعاء، يشير دار»سوذبي«للمزادات الغالية الثمن إلى»نعومة الفخار، وجمال التزجيج، وعلامة اللوتس الجميلة المنقوشة في الداخل، والزخرفة المتطابقة تقريبًا مع قطعة أخرى معروضة في المتحف البريطاني بلندن"

وحصلت الأسرة التي لم يعلن عن هوية أفرادها على تقييم يتراوح بين 200 ألف دولار، و 300 ألف دولار. إلا أن حظوظهم قفزت في النهاية لأرقام أعلى بكثير حين تم بيع الصحن لتاجر فنون، بمبلغ مذهل قدره 2،225،000 دولار.

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