جدري القرود: 5 خرافات حول المرض المعدي.. تعرف على الحقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فإن المعلومات - الصحيحة والخطأ، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المهم للغاية التحقق من المعلومات والثقة بالحقائق فقط، إن الشعبية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي وثقة المستخدمين في كل المعلومات التي يتم نشرها على هذه المنصات تجعل من الصعب تتبع الأخبار المزيفة.

فيما يلي بعض الخرافات المتعلقة بفيروس جدري القرود والتي يجب أن يكون الجميع على دراية بها، وفقا لموقع timesofindia.

- تفشي مرض جدري القرود قد انتشر من البلدان الأفريقية

وصم بلد معين أو عرق من أجل تفشي المرض هو خطأ أخلاقيًا.

وصلنا الآن إلى الحقائق: تم الإعلان عن مرض جدري القرود في العديد من دول غرب إفريقيا حيث يوجد بشكل شائع، ومع ذلك، لم ينتشر من تلك البلدان هذا العام.

حالات جدري القرود المبلغ عنها في عام 2022 ليس لها روابط سفر إلى البلدان التي تم الإعلان عن أنها متوطنة فيها، مما يجعلها مصدر قلق خطير هذه المرة.

- الرجال المثليون ينشرون المرض

هذه خرافة أخرى مرتبطة بالعدوى، فمع تفشي مرض جدري القرود، تم استهداف الرجال المثليين جنسياً لنشر المرض.

الحقيقة هي أنه على الرغم من وجود تقارير عن انتقال العدوى من الرجال إلى الرجال عن طريق الاتصال الجنسي، فإن العدوى لا تقتصر على هذا، حتى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أعلنت أن جدري القرود ليس مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

يمكن أن ينتشر جدري القرود عندما يتلامس شخص سليم مع شخص مصاب؛ العلاقة الحميمة والاتصالات الجسدية تأتي ضمن هذا.

- جدرى القرود قاتل

ربما نشأت هذه الخرافة من الوباء، الذي رأينا آثاره السلبية مؤخرًا أو ربما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الخوف من العدوى، تمامًا كما كان الحال خلال الأيام الأولى للوباء.

نادرا ما يكون جدري القرود قاتلا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، من المرجح أن يعيش أكثر من 99٪ من الأشخاص المصابين بجدرى القرود، ومع ذلك، فإن أعراض هذه العدوى الفيروسية مؤلمة.

- لا يوجد لقاح ضد جدرى القردة

على الرغم من عدم وجود لقاح حصري لجدري القرود، إلا أن مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة يقول إن فيروسات جدري القرود والجدري متشابهة وراثيًا، يمكن استخدام اللقاحات المطورة للحماية من فيروسات الجدري للوقاية من عدوى جدري القرود.

- جدري القرود هو نفسه جدري الماء

على الرغم من أن العدوى تشبه الجدري وجدري الماء، إلا أن عدوى جدري القرود تختلف كثيرًا عن هاتين العدوى، بخلاف حقيقة أن الأعراض مؤلمة في الإصابة بعدوى جدري القرود، هناك سمة أخرى مدهشة لهذه العدوى وهي أنها تسبب تضخم الغدد الليمفاوية.

- جدري القرود: حقائق أساسية

يحدث جدري القرود بسبب فيروس جدري القرود، وهو عبارة عن فيروس DNA مزدوج الشريطة مغلف وينتمي إلى جنس Orthopoxvirus من عائلة Poxviridae.

على الرغم من أن أعراضه مشابهة لتلك التي تظهر في الجدري، إلا أنها مختلفة سريريًا.

العوائل الحيوانية لجدري القرود هي القوارض والقرود، يشتبه أيضًا في أن السناجب هي مضيف محتمل للفيروس.

يمكن أن ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم من خلال إفرازات الجهاز التنفسي أو الآفات الجلدية أو الأشياء الملوثة، ويمكن أن تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود من 5 إلى 21 يومًا.

- أعراض جدري القرود التي يجب على المرء أن يعرفها

هناك عدة أعراض نموذجية لجدري القرود.

الطفح الجلدي وتطور العقد الليمفاوية (تضخم العقد الليمفاوية) في عدة مناطق من الجسم هما العرضان الرئيسيان اللذان يميزان هذه العدوى الفيروسية عن غيرها.

- الأعراض الظاهرة الأخرى للعدوى

الحمى والصداع وآلام العضلات والقشعريرة وآلام الظهر والإرهاق

قلة من المرضى قد يصابون أيضًا بالسعال والغثيان وضيق التنفس، على الرغم من أنه قد يكون هناك المزيد من الأعراض الناشئة لهذه العدوى، إلا أن هذه الأعراض معروفة لنا حتى الآن.

جدري القرود.. تسجيل ثاني وفاة في أوروبا وطوارئ بأمريكا

كيف سيكون فيروس كورونا بعد عام؟

فيروس كورونا: احذر سلالة أوميكرون BA.5 قد تسبب هذه الأعراض أثناء الليل

اكتشاف أولى حالات لـ "جدري القرود" بين الأطفال في أمريكا