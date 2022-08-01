"جزيرة الثعابين وأبواب جهنم".. تعرف على أخطر الأماكن حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يضم العالم العديد من الأماكن غير المعروفة المصنفة بالمهجورة والبعيدة عن الحياة الاجتماعية، ولا يستطيع البشر زيارتها حتى الآن.

وإذا فكرت في يوم أن تزورها يجب أن تتراجع عن الفكرة، حيث ثبت أنها أكثر الأماكن خطورة في العالم، وهي كالأتي:

- حديقة وادي الموت الوطنية

تم تصنيف وادي الموت كواحد من أكثر الوديان شهرة في العالم، يقع بين نيفادا وكاليفورنيا، وهو أدنى نقطة في أمريكا الشمالية تُعرف أيضًا باسم أرض التطرف، سجل الوادي أعلى درجة حرارة في الكوكب وهي 56.7 درجة مئوية، وكان الممثل هاري بوتر ديف ليجينو هو أحد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حرارة وادي الموت الحارقة، ولا يزال لغزًا أن الصخور التي يصل وزنها إلى 100 كيلو تتحرك بمفردها في وادي الموت.

- جولات البركان في هاواي

هي واحد من بين الأماكن السياحية الخطرة في العالم، هي موطن لواحد من أكثر البراكين النشطة، وهو جبل كيلوا الذي ينفجر باستمرار منذ عام 1983، وأيضًا أكبر بركان في العالم ماونا لوا الذي يرتفع إلى 13680 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

- جزيرة الأفعى

تعتبر جزيرة الأفعى في البرازيل من أكثر الأماكن فتكًا، وهي بالتأكيد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض، وتقع هذه الجزيرة الفتاكة على بعد 90 ميلاً من مدينة ساو باولو، وهي موطن لأكبر تجمع كثيف من الثعابين في العالم، حيث يوجد في الجزيرة حوالي خمسة ثعابين لكل متر، ويقال إن الثعابين في هذه الجزيرة البرازيلية سامة لدرجة أنها يمكن أن تذوب اللحم البشري.

- سكيليج مايكل ماونتن

تقع الجزيرة الصخرية قبالة الساحل الغربي لأيرلندا، وهي واحدة من الوجهات السياحية الخطرة في العالم، حيث يعد الوصول إلى موقعها من التحديات الصعبة، حيث يتعين على السياح ركوب قارب لمدة ساعة عبر المياه غير المتزنة، وفي كثير من الحالات، لا يمكن للقوارب حتى أن ترسو بسبب ارتفاع المد والجزر، وأصبحت الحكومة حذرة بسبب سقوط الصخور والظروف الجوية القاسية وقضايا السلامة في الجزيرة، لذلك يتم منح 4 تراخيص للقوارب فقط كل عام ويحصل عدد محدود من السياح على فرصة زيارتها.

- بحيرة النطرون

تعد بحيرة الملح الخطرة في شمال تنزانيا واحدة من أكثر المناطق الكاوية على وجه الأرض التي تحوّل الحيوانات إلى أحجار، تبدو مياه بحيرة النطرون شديدة الانعكاس والكثافة كيميائيًا وكأنها باب زجاجي يخدع الطيور التي تحلق على أنها تطير فوق مساحة فارغة، وفي اللحظة التي يهبطون فيها على البحيرة، يتآكل جسمهم في غضون دقائق.

وقبل بضع سنوات، تعرض طيار للوهم نفسه وتحطمت طائرته الهليكوبتر وتآكلت بسرعة بسبب المياه القلوية للبحيرة القاتلة، يجذب المشهد المذهل لهذه البحيرة الأكثر رعباً العديد من الباحثين والمصورين والسياح نحوها، ومع ذلك، يحتاج الأنسان إلى توخي الحذر أثناء زيارة هذه البقعة الخطرة في إفريقيا.

- سيبيريا

أويمياكون في شرق سيبيريا، روسيا، هي مكان مخيف وخطير حيث لا يمكن لأي شخص البقاء على قيد الحياة، وفي عام 1924، انخفضت درجة الحرارة إلى 96 درجة تحت الصفر، وهو في حد ذاته رقم قياسي لم يسجله أي مكان آخر على وجه الأرض، يحتاج الشخص الذي يزور هذا الجانب من الأرض إلى الشجاعة، لأنه حتى رموشه ستتجمد.

- صحراء داناكيل

صحراء داناكيل في إثيوبيا هي واحدة من أكثر الأماكن جفافاً وأدناها على هذا الكوكب والتي تبدو وكأنها أرض غريبة، يمكن للشخص أن يرى البراكين تنضح من الحمم البركانية، وتدرجات متعددة من الحقول الحرارية المائية، وأحواض الملح الضخمة التي تجعلك تشعر بالذهول، فهي مغطاة بأكثر من 10 ألاف كيلو من الملح، تقع هذه الصحراء القاتلة في الطرف الشمالي للوادي المتصدع العظيم الذي تفصله البراكين الحية عن البحر الأحمر، ويتطلب استكشاف هذه المنطقة القيادة لساعات على طرق ترابية وعرة، وتعد الأرض القاحلة موطنًا للعديد من البراكين النشطة التي تنفث غازات سامة.

- سكيليتون كوست

تقع جزيرة سكيليتون بين الساحل الممتد لمسافة 500 كيلومتر بين بلدة سواكوبموند الاستعمارية الألمانية القديمة والحدود الأنغولية، وتحتوي هذه الجزيرة على عظام الحيوانات المنتشرة، وعدد كبير من السفن التي تحطمت على مر القرون، يتم تنظيم رحلات إليها ولكن تكون مجهزة بشكل خاص، وذلك لأنها تحتوي على العديد من الحيوانات المفترسة التي تتجول في كل مكان.

- جبل واشنطن

يعد جبل واشنطن أحد أخطر الأماكن في أمريكا، ويحمل الرقم القياسي العالمي لأسرع رياح على سطح الأرض والتي سجلت سرعات تصل إلى 203 أميال في الساعة، لا تعيق الرياح العاتية فقط، ولكن درجات الحرارة المتجمدة التي تنخفض إلى 40 درجة تحت الصفر تجعل الرحلة إلى جبل واشنطن أصعب مما يتخيله الأنسان، معروفة أيضًا باسم أخطر جبل صغير في العالم.

- أبواب جهنم

كانت أحد أكثر القرارات دموية التي اتخذها بعض الحكماء، من أجل الحفاظ على جودة الهواء في صحراء كاراكوم في تركمانستان، اعتقد العلماء أن حرق الغاز الطبيعي سيكون حلاً سريعًا لأن الحريق سيخمد في غضون أسابيع قليلة، ومن ثم ستستمر جودة الهواء كالمعتاد، ولكن حدث العكس، فإن النيران مشتعلة حتى الآن حتى بعد مرور نصف قرن تقريبًا.

- جزيرة شمال سينتينيل

هي جزيرة محظورة وخطيرة ومليئة بالغموض، تقع في بوليفيا، سكانها منعزلين عن العالم الخارجي ومازلوا يعي

شون على الموارد الطبيعة، وحياتهم بدائية، والتطور هناك يقترب من الصفر، ولا يسمحون لأحد بزيارتها، يتميز سكانها ببراعة في الصيد، لذلك إذا اقترب منها أحد سيتعرض للموت في وقتها.

- منتزه ماديدي الوطني

هي واحدة من أجمل الجزر التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والساحرة، تقع في أريزونا، ولكن على الرغم من ذلك فهي موطنًا لأكثر الحيوانات السامة في العالم، وهي بالتأكيد واحدة من الأماكن الخطرة للسياح، حيث يمكن أن يؤدي ملامسة أي من النباتات التي تنمو في هذه الحديقة إلى حكة شديدة وطفح جلدي ودوخة، ويصاب أي جرح طفيف أو حتى صغير بالطفيليات الاستوائية، إذا كنت تخطط زيارتها، فتأكد من الذهاب في جولة بصحبة مرشدين محترفين ومدربين جيدًا.