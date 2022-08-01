سلمى أبو ضيف تطلق خط أزياء جديد.. وتبدأ بمايوهات الصيف لغير المحجبات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبحت موضة المشاهير الحالية هي إطلاق خطوط أزياء جديدة، ولأننا في فصل الصيف يبدو أن المايوهات هي الأكثر استخداما في الوقت الحالي، إذ بدأت البلوجر هادية غالب بإطلاق خط مايوهات بوركيني هو الأشهر حاليا، كما أطلقت مي إبراهيم خط أزياء خاص بها وطرحت فيه أول شيء التربون الخاص بالمحجبات والذي يليق بفصل الصيف، وأخيرا الفنانة سلمى أبو ضيف والتي أطلقت خط أزياء خاص بها وأطلقت عليه اسم byelma، وبدأت نشر عليه الجديد في عالم الأزياء.

سلمى أبو ضيف تطلق خط مايوهات لغير المحجبات

عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت سلمى أبو ضيف إطلاق خط مايوهات جديد خاص بغير المحجبات، ونشرت أولى صور جلسة التصوير التي خضعت لها الموديلز بالماويهات الجديدة.

تنوعت أشكال مايوهات سلمى أبو ضيف بين القطعة الواحدة المفتوحة والقطعتين، إذ كانت الألوان مختلفة بين الشامبين والبيبي بلو والأحمر والألوان الكارو المتداخلة، وأقيم الفوتوسيشن على ساحل البحر.

أشكال مايوهات سلمى أبو ضيف

وكتبت سلمى أبو ضيف في بوست إعلان إطلا خط المايوهات، «يسعدني أن أعلن إطلاق علامتي التجارية الجديدة، التي أعمل عليها منذ 3 سنوات @byelma، إلما هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الاجسام، لقد رأيت فجوة في سوق ملابس السباحة تجعل من الصعب على النساء العثور على ما يناسبهن ونوع أجسادهن، إنه صراع دائم رأيته في كل مكان، لا أهدف إلى إنشاء علامة تجارية فحسب، بل إنشاء بيئة ومجتمع يحتفل بالجمال الطبيعي ويحتضنه بجميع الأشكال التي يأتي بها، هذه إلما، بشرتك الثانية».

وتلقت سلمى أبو ضيف كثير من التعليقات على إطلاقها العلامة التجارية الجديدة وجاءت معظمها إيجابية تهنئها بحفاوة بنجاحها الكبير في إطلاق خط ملابس سباحة، وكانت من بين التعليقات ما جاء من فنانين ومشاهير، «ألف مبروك كنا محتاجين لده فعلا»، و«حظ سعيد ربنا يوفقك»، و«كسري الدنيا يا سلوما».