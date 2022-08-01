ساعدت ناسا في اختيار رواد الفضاء.. من هي الممثلة الراحلة نيشل نيكولس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تميزت الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولس بأدوراها المتألقة، خاصًة في سلسلة «ستار تريك» التي عُرفت بها، كما أنها تمتلك العديد من المواهب التي وصلت إلى قلب الجمهور بها مثل الرقص والغناء، إذ جسدت أحد مسلسلات الخيال العلمي الرائجة في الستينات، وتنتمي السيدة إلى أصول إفريقية، جعلتها أحد رموز النضال للحقوق المدنية.

من هي نيشل نيكولس؟

وكشف نجل الفنانة نيشيل نيكولس عن خبر وفاة والدته في مساء ليلة أمس، مؤكدًا أنها وفاة طبيعية: «والدتي شكلت قدوة كبيرة لنا، وعاشت حياة زاخرة»، لذا يبرز «هن» أبرز المعلومات عنها فيما يلي:

- ولدت في يوم 28 ديسمبر لعام 1932.

- بطلة سلسلة «ستار تريك»، إذ حظيت بنجاح دورها كـ سيدة سوداء، على الرغم من تفكيرها في الانسحاب من المسلسل ولكن بوثر كينغ رفض ذلك.

- خلال السبعينات، حرصت الفنانة نيكولس على مساعدة وكالة «ناسا» في اختيار رواد الفضاء، وتحديدًا في مجتمع النساء.

- بدأت مسيرتها الفنية بالعمل كمغنية وراقصة لدى فرقة ديوك إليغنتون.

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كما برزت بموهبة الرقص في العرض الأوبرالي «بورغي أند بيس».

- مثلت رمز للنضال بعد مشاركتها في سلسلة «ستار تريك» كامرأة سوداء، إذ اتخذها البعض رمزًا للحصول على الحرية، والنضال.

- وتوفت الفنانة الأمركية داخل منزلها في ولاية مكسيكو تحديدًا داخل مدينة سيلفر سيتي، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي ولاية نيو مكسيكو، كانت تعيش مع ابنها، كما حرص الكثيرون على نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر الممثل الأمريكي جورج تاكي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «قلبي حزين، وعيني تلمع مثل النجوم التي ترقدين أسفل منها يا صديقتي العزيزة».