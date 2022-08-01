نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022.. «النتيجة مش نهاية حلمك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، التي يترقبها الأهالي والطلاب، لذا فالجميع في حالة من التوتر والخوف والقلق، بشأن النتيجة، بعد عام من الضغط والمذاكرة وتحمل أعباء نفسية ومادية من قبل الأهالي والطلاب، أملا في الحصول على مجموع مرتفع يؤهل الدخول لكليات القمة وتحقيق الهدف المرجو، لذا تبحث الأمهات عن نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022، بعد انتشار حالات التخلص من الحياة التي أصبحت شائعة بين الطلاب خلال هذه الأيام، خوفا من النتيجة ومعاقبة الأسر والأهالي للأبناء نتيجة سوء النتيجة والعلامات.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022

ويُقدم «هُن» نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022، وفق الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، إذ تقول إنه يجب على الأهل والأسر محاولة ضبط النفس والتعامل بحكمة عند ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعدم تعنيف الطلاب، حتى لا يدفعهم الأمر للانتحار والتخلص من النفس، وهو ما أصبحنا نسمع عنه بكثرة خلال هذه الأيام: «متخلوش الولاد يحسوا بتأنيب ضمير على المصاريف اللي أدفعت على الفاضي، كل واحد بياخد نصيبه، ويجب على الأهل محاولة إخفاء المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق حتى لا يشعر الابن بالضغط بصورة أكبر».

وقدمت الدكتورة هالة حماد، خلال الحديث، روشتة ونصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022، منها: «يجب على الطلاب ممارسة الرياضة واليوجا، والاستمتاع بالإجازة لتخفيف الضغط والتوتر، وتناول وجبات صحية».

روشتة لطلاب الثانوية العامة 2022

ووجهت نصيحة خاصة للأهالي والأسر، للتعامل الصحيح مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022: «يجب أن يسود الهدوء، وتقبل النتيجة بنفس راضية، فكروا بصورة إيجابية وقوموا بوضع خطط بديلة وكليات بجانب الأساسية».

وكان صرح مصدر مسؤول، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستنطلق يوم 20 أغسطس الجاري، موضحا أن أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أية أسئلة مقالية في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية.