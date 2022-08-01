الامارات | يتجاوز قصته الحزينة بخفة دمه ومرحه.. قط بلا أذنين أصبح نجماً على "انستغرام" !

شكرا لقرائتكم خبر عن يتجاوز قصته الحزينة بخفة دمه ومرحه.. قط بلا أذنين أصبح نجماً على "انستغرام" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

على الرغم من أن القط "Potato" لم يكن يوما من القطط المنزلية التي امتلكها أشخاص بل كان من القطط الضالة في شوارع الصين إلا أن حياته تبدلت منذ لحظة تبنيه حيث أنقذته أسرته الجديدة من ورم خطير أدى إلى قطع أذنيه.

ففي عام 2016 أنقذت سيدة عجوز القط بعد أن وجدته في الشارع ولكن بعد وفاتها اعتنى ملجأ قطط محلي بالقط ليتقاطع طريقه مع عائلته الجديدة " كارل ليونج " وزوجته " هورليك" اللذان قررا تبنيه ولم يكن تم اكتشاف إصابته بالورم حتى الآن.

وفي عام 2018 تم اكتشاف إصابة القط بورم حميد في قنوات الأذن تركه دون علاج يعني زيادة شعور القط بالألم وفقدان السمع وطنين الأذن ورغم إجراؤه عملية جراحية استمرت لأكثر من 3 ساعات لإزالته إلا أن الأمر ازداد سوءا في نوفمبر من عام 2019 ما أدى إلى إزالة قنوات الاذن ورفرف الأذن لتجنب تكرار المرض خاصة وأنه كان يعاني من الألم ما كان يدفعه إلى حك أذنيه باستمرار ما أدى في بعض الأحيان إلى التسبب في مزيد من الجروح والنزيف.

وعلى الرغم من أن القط " potato" لا يمتلك أذنين إلى أنه ما زال يسمع ولكن بدرجة أقل حساسية من قبل، وبسبب قصته هذه انشأ له أصحابه صفحة على انستغرام ونتيجة اختلافه وخفة دمه ومرحه وتفاعله أصبح من نجوم السوشيال ميديا حيث تجاوز متابعو صفحته على الانستغرام الـ 17500 في خطوة اعتبرها أصحابه إيجابية لدعم ورعاية مزيد من القطط.

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