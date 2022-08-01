6 علامات تدل على إصابتك بالتهاب الأذن.. كيف تقي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم أن التهابات الأذن شائعة بين الأطفال أكثر من غيرهم، إلا أنها في الواقع لا تزال تؤثر على 20٪ من البالغين، إذ أنهم يصابون بالبكتيريا والفيروسات تماماً مثل الأطفال.

ومع ذلك، ينبغي على الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والتهاب الأذن أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا تتطوّر أعراضهم إلى الأسوء.

وفي كل الحالات، لا ننكر أن التهابات الأذن تسبب الإزعاج للجميع وأن طلب العلاج فور اكتشافها أمر ضروري.

إليك أعراض التهاب الأذن والطرق التي يمكنك اعتمادها لتجنّب هذا المشكل وفقاً لموقع "برايت سايد". ومع ذلك، يجب أن نذكرك بضرورة زيارة الطبيب للحصول على المساعدة اللازمة.

1. حكة

إذا تركت عدوى الأذن دون علاج لفترة طويلة، قد تحس في البداية بحكة خفيفة في القناة الداخلية لأذنك، ثم تتطوّر فتصبح حادة.

2. احمرار داخل وخارج الأذن

قد تسبب التهابات الأذن احمراراً خفيفاً على قناة الأذن الداخلية. ومع تطوّر حالتك، ستلاحظ أن الاحمرار أصبح أكثر وضوحاً ليس فقط من الداخل ولكن أيضاً من الخارج.

3. شعور مزعج أو ألم

في البداية الالتهاب، يمكن أن تشعر بألم عام في أذنك، خاصة بعد شدّ شحمة الأذن أو دفع زنمة الأذن. وبمرور الوقت، قد تشعر بأن أذنك ممتلئة بشيء ما. أما في الحالات الأكثر تطوّراً، ينتقل الألم إلى وجهك أو رقبتك أو جانب رأسك.

4. تصريف سوائل عديمة الرائحة

تماماً مثل بقية الأعراض الأخرى، ستكون كمية السائل عديم الرائحة الذي تفرزه الأذن المصابة قليلة في البداية، ولكن مع استمرار العدوى في النمو، قد تلاحظ زيادة هامة في هذه الإفرازات.

5. سمع غير عادي أو طنين

ربما لن تلاحظ أية مشكلات في السمع في حالات العدوى الخفيفة، ولكنها ستكون حاضرة بصفة واضحة في الحالات الأكثر خطورة. قد تشعر أنك لا تستطيع سماع الأصوات كالمعتاد، أو قد تحس بطنين لا يتوقف في أعماق أذنك.