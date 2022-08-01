الصابون يقتل البكتريا.. خرافات يجب التوقف عن تصديقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

منذ الطفولة، كنا نقرأ ونسمع الكثير من الحقائق التي لم نشك في صدقها أبدًا، ومع ذلك، فإن العديد منها مجرد خرافات وليس لها أي أساس من الصحة ونعرض لكم ذلك في هذا التقرير وفق ما ذكر موقع "brightside".

-إذا ابتلعت قطعة علكة، فستبقى في معدتك

تتكون العلكة من قاعدة لزجة، تجعلها لا تذوب في المعدة، ولكنها تفرز بشكل طبيعي من الجسم خلال التقلصات العضلية وعملية اﻷخراج.

-الصابون يقتل البكتيريا

وظيفة الصابون هو غسل البكتيريا فقط دون قتلها، لذلك يجب العلم أن غسل اليدين بالصابون ينظف الفيروسات، ولكن لا يتخلص منهم.

-إزالة الشعر بالشفرة يجعله أكثر سمكا

يأتي هذا الإحساس بسبب أن الشفرة لا تذيل الشعر من الجذور، لذلك عند لمس الجلد تشعر أن الشعر أكثر سمكاً، ولكن هذا ليس صحيح.

-نمو الشعر والأظافر بعد الموت

بعد موت الإنسان تصاب بشرته بالجفاف وتتقلص مما يخلق الوهم بنمو الأظافر والشعر.

- الخفافيش عمياء

على الرغم من أن الخفافيش تستخدم تحديد الموقع بالصدى للتوجيه في الفضاء، فإنها تستخدم أيضًا الرؤية الليلية تحت ضوء معين، ولكنها ليست عمياء.

- الماء يوصل الكهرباء

ما ينقل الكهرباء هو معادن ذات جزيئات موجبة وسالبة الشحنة، والتي لا تمتلكها جزيئات الماء نفسها، لذلك فإن الماء المقطر بسبب عدم وجود شوائب فيه لا يوصل الكهرباء.

- المضادات الحيوية تقتل الفيروسات

المضادات الحيوية تتعامل فقط مع البكتيريا فتقتلها أو توقف تكاثرها، ولكنها لا تمنع نموها مرة أخرى.