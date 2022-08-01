أغرب بلوجر في العالم عبر السوشيال ميديا تصدم جمهورها.. «طلعت مش حقيقية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر إثارة الجدل التي يحدثها البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يصنعون جمهورًا من خلال المحتوى الذي يقدمونه، ويحصلون على آلاف من الاعجابات والتعليقات، ويتفاعل معهم المتابعون والرواد عبر «السوشيال ميديا»، ولكن الغريب ما فعلته فتاة تدعى «روزي» على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

بلوجر كورية تثير الجدل على «السوشياتل ميديا»

لدى الفتاة الكورية «روزي» ما يتعدى الـ130 ألف متابع على تطبيق «إنستجرام»، إذ اشتهرت بين جمهورها بجمالها وبعدها عن الجدل والمشكلات الي تصدر عادة من بعض البلوجر على منصات «السوشيال ميديا»، وركزت فقط على المحتوى التي تقدمه وهو مغامراتها حول العالم، وذلك وفقًا لما وضحته شبكة «CNN».

وتظهر «روزي» بالعديد من الإطلالات التي تنال إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما أنها تتميز بصوتها العذب، ووتتصدر منصات السوشيال ميديا لدى المجتمع الكوري لنجاحها في عالم الأزياء أيضًا، حتى فاجئت الجمهور والمتفاعلين معها بعد أن صرحت الشبكة الكورية على أنها مجرد مؤثرة افتراضية وليس لها علاقة بالواقع، وقدمت على أنها تماثل البشر حتى اقتنع الجميع بذلك.

عروض أزياء بمؤثرات افتراضية

وكشفت الأمر بعد أن سألها أحد المتابعين: «هل أنت شخص حقيقي؟ أم روبوت ذكاء اصطناعي؟»، حتى ردت الشركة الكورية بأنها مؤثر افتراضي قادر على عمل العديد من الأمور التي يستطيع االانسان فعلها، وكان وسيلة اتبعتها الشركة لحصد الكثير من الأموال، ولم تكتفي بذلك فقط إذ نجحت الشركة أيضًا في عمل منصة لعروض الأزياء للمؤثرات الافتراضية، بالإضافة إلى إطلاق أغنيتين.

وحرصت الشركة الكورية على صنع بلوجر مماثلة لـ«روزي» محاولة منهم في عمل نماذج لا علاقة لها بالمشكلات التي تطرأ من «الإنفلونسر»، أما عن الفتاة «روزي» قررت الشركة استعارة رأسها ووضعه على كائن بشري خلال عرض الأزياء.