أغرب شروط عقد زواج.. عروسان هنديان يتعهدان بتناول قطعة بيتزا واحدة شهريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتفق الأزواج على بنود خاصة قبل توقيع عقد الزواج، ويبدأ كل منهم بالالتزام بها حفاظًا على استمرار علاقتهم ونجاحها، وعادًة ما تكون الشروط جادة، ولكن الغريب ما فعله زوجان من الهند، حيث تعهد الثنائي بتناول قطعة من البيتزا مرة واحدة خلال الشهر، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في صالات الجيم وتناول أطعمة خاصة على وجبة الإفطار في يوم الأحد.

عقد زواج غريب لعروسين هنديين

شروط ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بخروجها عن المألوف، خاصًة أن العروس هي من وثقت الشروط على قطعة من الورق المقوى، مشيرًة بها إلى المسموح به خلال زواجهما، والمرفوض أيضًا، وكان ضمن العقد أن يرتدى كلاهما «الساري» كل يوم، مع الامتناع عن أن يذهب أحد الثنائي إلى حفل ليلي بمفرده، إذ يمكن فعل ذلك في حال وجودهما معًا فقط، وذلك فقًا لقناة «العربية».

شروط عقد الزواج

وتضمن العقد أن يلتقط الزوج صورة برفقة زوجته في جميع المناسبات، فضلًا عن الذهاب لأماكن متنوعة للتسوق معًا كل 15 يومًا، ووقع العروسان على عقد الزواج في مدينة شانتي ومنتو بولاية آسام في الهند، وجاء توثيق البنود بحضور عدد من الشهود الأقرباء إلى العروسين، ولكن لم يحدد العقد عقاب من يخالف الشروط.

ووقع كل من العروسين على ورقة العقد الكبيرة وهما يرتديان ملابس الزواج الهندية، حيث ارتدت العروس العباءة الهندية من اللون الأحمر، وعلى رأسها طرحة من نفس اللون، مع عقد طويل من الورود من نفس ألوان الفستان، كما ارتدى الزوج عباءة هندية تناسب إطلالة الزواج مع عقد من الورود مثلما ترتدي زوجته.