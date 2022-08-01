كيف خسر عمر متولي 60 كيلو من وزنه؟.. اختفى عن الناس سنة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاع في فترة وجيزة لفت الأنظار إليه، فهو من المواهب التي لم تخضع للتصنيف، إذ ينتمي لعائلة فنية من الطراز الأول، والده الفنان مصطفى متولي، الذي طالما أضحك الملايين في أدواره وأعماله الفنية، خاصة على المسرح، إذ كانت تجمعه كيمياء من نوع خاص بشقيق زوجته الفنان والزعيم عادل إمام، ليُكمل الابن مسيرة الأب والخال، إذ وقف على مسرح مصر وتألق بأدوار وشخصيات عدة، هو الفنان عمر مصطفى متولي.

اليوم 1 أغسطس، عيد ميلاد الفنان عمر مصطفى متولي الـ38، ويُقدم هُن لقطات من حياته وعلاقته بوالده ووالدته وخاله الزعيم عادل إمام، وكيف خسر من وزنه نحو 60 كيلو جرام.

خسارة 60 كيلو في عام

تحدث الفنان عمر مصطفى متولي، خلال برنامج «عسل أبيض»، عن كواليس حياته الأسرية، وكيف خسر وزنه في فترة وجيزة، إذ قال: «مكنتش عايز أبقى شبه أبويا، طول عمري مبحبش الفن، مدخلتش فنون مسرحية ولا معهد سينما، كل عيلتي قالولي بلاش تمثل، لما كبرت لقيت نفسي في 2 جامعة، مش حابب أي حاجة ولا عايز غيرها، كنت تخين جدا خسيت حوالي 60 كيلو من غير أدوية أو عمليات، اختفيت سنة عن الناس».

علاقة عمر متولي بوالده

كما تحدث عمر مصطفى عن علاقته بوالده، إذ قال:«أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ماسبليش فلوس لما مات، بس سابلنا أنا وأخواتي حب الناس والسيرة الطيبة، وده أحلى ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده، مش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه في عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس، إجماع مبيحصلش حتى على النجوم الكبار».

حكاية تعهد كتبه على نفسه بسبب زميلاته في المدرسة

وخلال استضافته في برنامج «هنيدي شو»، تحدث عمر مصطفى عن طفولته وعن والدته، إذ قال: «كتبت تعهد على نفسي في المدرسة في مرة بسبب ساندوتشات واحدة زميلتي، كنت ضخم جدا والبنت كانت مؤدبة وساندوتشاتها حلوة، كانت بتتكسف وبتخاف مني، لقيت الناظرة بعتالي على مشكلتين مع البنات زمايلي بسبب الساندوتشات وعلاقتي بالبنات، أمي كلمتني في مر، قالتلي روح على البيت وخد صحابك وامشي من النادي، كان ليها هيبة وصوت كدة شبه أخوها عادل إمام».