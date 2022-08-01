أسباب عديدة تدعوك لتناول ماء الخيار يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد ماء الخيار من أفضل عصائر الخضروات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويمنح الجسم شعورا بالانتعاش والارتواء، فضلا عن ترطيبه للجسم وسهولة تحضيره في المنزل.

ويحتوي ماء الخيار أيضا على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فهو غني بفيتامينات هامة، وكذلك العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول، ومن الفوائد الهامة لماء الخيار:

تقليل الإصابة بأمراض القلب

أظهرت الدراسات أن ماء الخيار يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الكلى.

تقوية العظام والعضلات

يحتوي الخيار على كمية عالية من فيتامين K الهام للغاية لتقوية العظام والحفاظ عليها، كما يحتوي ماء الخيار على مادة السيليكون الهامة لتقوية العضلات.

الحماية من الجفاف

يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء والسوائل وهو ما يساعد على الحماية من الجفاف، لاسيما في الأوقات الصيفية الحارة، وهو ما يعود بالإيجاب على الحفاظ على الوزن وتحسن الدورة الدموية والجهاز الهضمي، كما أن هذا المحتوى العالي من الماء والألياف يساعد الجسم على التخلص من السموم، والحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة.

الوقاية من أمراض مزمنة

يمكن الوقاية من أمراض العيون والسكري ومرض الزهايمر باستخدام ماء الخيار، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار تساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد وإبطاء عملية الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.