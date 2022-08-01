إتيكيت حضور الأفراح والمناسبات الرسمية: بلاش سيلفي ومتاكلش كتير في البوفيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تكثر المناسبات والأفراح خلال فصل الصيف، وتتراكم الدعوات لدى الكثير من الأشخاص، إذ يعتبر الذهاب إلى قاعة الأفراح من الأمور المهمة لإضفاء الفرحة على العروسين وتأكيد مدى قوة محبة الحضور لهم، لذا يفضل الاهتمام بها، وإذ لم يكن بإمكان الشخص الحضور عليه أن يبلغ أحد العروسين حتى يحترم مشاعرهما.

إتيكيت حضور الأفراح

وفيما يلي، يقدم «هن» إتيكيت حضور حفل الزفاف وفقًا لموقع «Good House Keeping».

- عند استلامك للدعوة الخاصة، عليك أخذ القرار إذا كان بإمكانك الحضور أم لا، إذ يفضل الرد سريعًا على المضيف.

- يفضل اختيار ملابس لائقة للمناسبة، مثل الفساتين الرسمية للسيدات، وبدلة للرجال، كما يمكن ارتداء ملابس كاجوال أو كلاسيكية أيضًا للشباب خاصًة خلال المناسبات الليلية.

- يمكن اختيار الملابس الطويلة للسيدات أو القصيرة مع ارتداء أحذية كعب تناسب إطلالة الفستان، ولا يمكن الاستغناء عن حقيبة السواريه التي تناسب المناسبة.

- يلزم الابتعاد عن فتح الأحاديث التي تتعلق بأمور شائكة خلال الوجود في المناسبة، حتى لا تصل إلى حدوث خلاف، لذا لابد من التمكن من تغيير الموضوع سريعًا وبطريقة سلسة.

- احرص على الالتزام بالحضور في الوقت المحدد للفرح، احترامًا للعروسين.

تناول الأطعمة بكميات قليلة

- احرص على الوقوف عند دخول العروسين والتصفيق لهما، مع الابتعاد عن الهجوم عليهما مثلما يفعل البعض لالتقاط عدد من الصور «السيلفي».

- يفضل الابتعاد عن ارتداء الملابس التي تتشابه مع إطلالة العروسة.

- عند تقديم الأطعمة والمشروبات، يلزم الانتظار حتى يقدم إليك وعدم طلب واجب ضيافة مرة أخرى، أما إذا كان واجب الضيافة «أوبن بوفيه» يلزم الهدوء وتناول الأطعمة بكميات قليلة وبشكل راقي.

- يمكن مصافحة الآخرين بشكل سريع حتى لا تتسبب في عمل ازدحام داخل القاعة مما يعيق حركة البعض.