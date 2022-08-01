الامارات | السباق الدرامي لرمضان 2023 ينطلق مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن السباق الدرامي لرمضان 2023 ينطلق مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الساحة الفنية العربية استعدادات مبكرة للموسم الدرامي لشهر رمضان 2023، إذ عمد عدد من صنّاع الدراما العربية إلى البدء في تصوير أعمالهم ليكون لها السبق في حجز مكانها على خريطة الشهر الكريم، والفوز بحظوظ جيدة في التسويق والعرض على أكبر عدد من القنوات الفضائية.

ومن أبرز الأعمال التي أعلن عنها للعرض في رمضان المقبل مسلسل «الحشاشين»، الذي يتولى تأليفه الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، الذي قدم في رمضان الماضي مسلسل «جزيرة غمام»، الذي كان من بين الأكثر مشاهدة، وحاز إعجاب الجمهور والنقاد. ويجمع المسلسل الجديد بين المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز في ثالث تعاون بينهما. ويتناول العمل تلك الطائفة التي استخدمت العنف والاغتيالات.

ويقدم كريم عبدالعزيز شخصية (حسن الصباح)، مؤسس الجماعة، وهي شخصية مثيرة للجدل، ويكتنفها الغموض وتدور حولها أساطير وروايات متضاربة، ولذلك يعتبر هذا المسلسل من الأعمال المرتقبة.

استثمار نجاح

وأعلنت الفنانة روجينا عن عمل جديد بعنوان «ستهم» تشارك به في الموسم الدرامي لرمضان المقبل بعد نجاحها في مسلسل «انحراف»، الذي عرض في رمضان الماضي، مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي سيتولى كذلك إخراج العمل الجديد، أما التأليف فهو لناصر عبدالرحمن.

وحرص فريق عمل مسلسل «الكبير أوي» على استثمار النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2022، إذ تم الإعلان مبكراً عن تقديم جزء سابع في رمضان المقبل في نهاية الحلقة الأخيرة من الجزء السادس، الذي جمع في بطولته الفنانين: أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، وغيرهم من النجوم. وهو من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإنتاج «سينرجي»، وإخراج أحمد الجندي.

أما الفنان مصطفى شعبان فيخوض سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل «بابا المجال»، بالتعاون مع المنتج كامل أبوعلي، الذي قدم معه في رمضان الماضي مسلسل «دايما عامر». ويقوم بإخراج المسلسل الجديد أحمد خالد موسى، الذي سبق وقدم مع مصطفى شعبان مسلسل «ملوك الجدعنة» في رمضان قبل الماضي.

وكان صنّاع مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي عرض في رمضان الماضي، قد أعلنوا فور نهاية الشهر الفضيل عن استعدادهم لتقديم جزء جديد من العمل المأخوذ من المسلسل الأميركي الذي يحمل الاسم نفسه، وشارك في بطولته الفنانون: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

أعمال لم تحسم

ومن المتوقع أن يشهد رمضان 2023 عودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بعد غيابهما عن المشاركة في الموسم الماضي، إذ أعلن الثنائي الفني عن تعاقدهما على عمل جديد، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد اسمه أو فريق العمل المشارك فيه، بعدما تعاقد النجمان مع شركة الإنتاج على المسلسل الجديد، غير أنه لم يتحدد حتى الآن اسم المسلسل أو المخرج وبقية فريق العمل، وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

وتعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة مسلسل جديد ستشارك من خلاله في الموسم الرمضاني 2023، وهو من تأليف مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، وجارٍ حالياً اختيار بقية أبطال المسلسل. وكانت نيللي كريم قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «فاتن أمل حربي» الذي أثار الكثير من الجدل.

ورغم أن نهاية الجزء الثاني من مسلسل «المداح» جاءت مفتوحة في إشارة واضحة إلى نية صنّاعه أن يقدموا جزءاً ثالثاً، وهو توجه عزّزته تصريحات للفنان حمادة هلال بطل المسلسل، أعرب فيها عن أمنيته أن يتم تقديم أجزاء عدة من المسلسل الذي شارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال: هبة مجدي، سهر الصايغ، كمال أبورية، أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، وولاء الشريف، وهو من تأليف الثلاثي أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، إلا إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن بدء التحضيرات لتقديم جزء جديد.

كذلك ترددت أخبار عن تعاقد الفنان أكرم حسني على تقديم جزء جديد من مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عرض في رمضان الماضي، ولكن لم تتأكد هذه الأخبار حتى الآن.

«الضاحك الباكي».. ليس نهائياً

كشف المخرج محمد فاضل عن انتهائه من التحضير لمسلسل «الضاحك الباكي»، الذي يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، كما يتناول الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة زمنية من 1910 إلى 1949، من أبرزها ثورة 1919، والحرب العالمية الأولى، وأيضاً الحرب العالمية الثانية، من خلال شخصية نجيب الريحاني، وشخصيات أخرى، مثل الموسيقار سيد درويش.

وأضاف أن «عرض العمل ضمن الموسم الدرامي لرمضان المقبل ليس نهائياً». ومن المقرر أن يقوم ببطولة المسلسل، الذي كتبه محمد الغيطي وتم تأجيله لسنوات، الفنان عمرو عبدالجليل، وتشاركه البطولة الفنانة فردوس عبدالحميد، التي تجسد شخصية والدة نجيب الريحاني.

• من أبرز الأعمال التي أعلن عنها للعرض في رمضان المقبل مسلسل «الحشاشين»، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.

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