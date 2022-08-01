الامارات | برج العرب.. مكسواً بالوردي

شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب.. مكسواً بالوردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج العرب مكسواً بالوردي، ليضفي اللون الزاهي جرعة إضافية من السحر والجمال على إحدى أيقونات دبي التي تستريح على ساحل جميرا، مثل شراع جميل يبحر بزوّاره إلى آفاق بعيدة من الفخامة في مدينة متفردة، غيّرت معايير السياحة والضيافة والنجوم العديدة التي تمنح لأرقى الوجهات.

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