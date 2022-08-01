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الامارات | برج العرب.. مكسواً بالوردي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برج العرب مكسواً بالوردي، ليضفي اللون الزاهي جرعة إضافية من السحر والجمال على إحدى أيقونات دبي التي تستريح على ساحل جميرا، مثل شراع جميل يبحر بزوّاره إلى آفاق بعيدة من الفخامة في مدينة متفردة، غيّرت معايير السياحة والضيافة والنجوم العديدة التي تمنح لأرقى الوجهات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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