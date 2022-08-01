الامارات | حسين الجسمي يغني في عمّان: الأردن في القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يغني في عمّان: الأردن في القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط تفاعل لافت من الجمهور الأردني، أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، الليلة قبل الماضية، حفلاً في العاصمة عمّان، بعد غياب طويل تخطى 15 عاماً عن الحفلات الجماهيرية في المملكة.

وبعد صعوده على خشبة المسرح أعرب الجسمي عن سعادته بلقاء الجمهور الأردني في الحفل بعد الغياب الطويل، وقال: «مساء الخير عليكم أحبابنا، اشتقنالكم وجيناكم من الإمارات وكلنا فرح بلقاكم في الأردن الغالي.. بوجودكم وحضوركم اليوم اكتملت فرحتنا، والأردن في القلب».

وعلى مدار ساعتين من غناء الجسمي وتفاعل الجمهور الحاضر الذي تخطى الـ5500 شخص، قدم المطرب الإماراتي مجموعة من المفاجآت، وتنقل بين عدد من أغنياته الخليجية والعربية ذات الألوان المختلفة، وقدم هدية للأردن وشعبه أغنية «يا بيرقنا العالي» التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، ورافقها إطلاق الألعاب النارية. كما قدم الجسمي خلال الحفل - الذي نظم بمنطقة أرض المعارض طريق المطار - أغنية «حي بالشهامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news