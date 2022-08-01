الامارات | «الأرشيف» يشارك في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرشيف» يشارك في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية، الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، في الفترة من 21 إلى 27 يوليو الماضي.

وقدمت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال جلسة حوارية بعنوان: «التنقل الموسيقي في عالم الجزيرة العربية والخليج» ورقة عمل بعنوان: «دور المرأة في نقل الموروث وتعزيز الإبداع» تناولت فيها تداخل الموسيقى، وأغاني العمل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مراحل الحياة وعبر الأجيال المتعاقبة، حتى أصبح الإنتاج الموسيقي الإماراتي مميزاً بإبداعاته وتحديث موسيقاه وتنوّع أنماطها، ويعدّ ذلك من الظواهر التي تجمع عناصر مختلفة لتنتج موروثاً بهوية وطنية تناقلتها الأجيال وحملتها الذاكرة شفهياً.

وتمثل عائشة بالخير دولة الإمارات في المجلس الدولي للموسيقى التقليدية، ولها عضوية في مجموعة الدراسات الخاصة بالموسيقى في الوطن العربي المنبثقة من المجلس. كما شارك وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات (إفلا) في نسخته الـ87 في العاصمة الإيرلندية دبلن. وجاءت المشاركة في الحدثين العالميين انطلاقاً من اهتمام «الأرشيف» بترسيخ التراث الشعبي وفخره بالماضي العريق لدولة الإمارات، ومن حرصه على الاطلاع على التجارب المميزة في المكتبات الوطنية على الصعيد العالمي.

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