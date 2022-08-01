الامارات | 36 نشاطاً لـ «مكتبات الشارقة» خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 36 نشاطاً لـ «مكتبات الشارقة» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خلال يوليو الماضي 36 فعالية وورشة عمل استضافتها فروعها الستة في كل من خورفكان والذيد ووادي الحلو ودبا الحصن وكلباء والشارقة، بالتزامن مع الإجازة الصيفية، واستهدفت إكساب المشاركين فيها من الأطفال واليافعين وما فوق 18 سنة، إضافة إلى موظفي عدد من المؤسسات الحكومية، وعدد من أولياء الأمور والجمهور خبرات ومهارات مهنية وفنية جديدة.

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة إيمان بوشليبي: «تتبنى المكتبات خلال الإجازة الصيفية كل عام برنامج أنشطة وفعاليات مكثفة، لتعزيز دورها خلال الإجازات بهدف المشاركة في توفير فرص للتعلم، تمكن الأطفال واليافعين والشباب والموظفين من الاستفادة من وقت الفراغ واستثمار العطلة في اكتساب معارف جديدة، ولتحقيق هذا الهدف حرصت مكتبات الشارقة على استضافة مدربين وخبراء وكتاب متخصصين قدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم، وغطوا من خلالها موضوعات متنوعة استقطبت مختلف الشرائح والأعمار، وهذا ما سعينا إليه عند وضع برنامج الأنشطة خلال الصيف الجاري».

وضمن برنامج أنشطة يوليو الماضي، نظمت مكتبة الشارقة ست فعاليات اشتملت على ورشة عمل افتراضية حول الكتابة الصحافية في عصر التواصل الاجتماعي، وأخرى حول «تحفيز الذكاء الذهني»، وورشة «الكاتب الصغير» لتعريف الأطفال مبادئ كتابة القصة. ومن بين الفعاليات التي نظمتها مكتبة خورفكان، ندوة افتراضية بعنوان «الخوف المرضي»، وورشة عمل حول برمجة وتصميم الألعاب الإلكترونية، وورشة بعنوان «تعلم مبدأ الرفاهية الوظيفية»، وأخرى افتراضية حول صناعة الأفلام الوثائقية، إضافة إلى فعالية نادي القراءة للأطفال، وحوار مع كاتب.

وضمن ورش العمل التي استهدفت الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، نظمت مكتبة دبا الحصن العامة ست فعاليات غطت من مجموعة من الموضوعات. وركزت مكتبة الذيد على موضوعات عدة، من بينها مناقشة العادات الضارة التي تمتص طاقة الإنسان، وكيفية التعرف إلى مفتاح السعادة.

فيما نظمت مكتبة وادي الحلو فعاليات عدة، منها ورشتا «من أستشير»، و«تبصر وتعلم».

أما مكتبة كلباء فنظمت ورشة عمل للتعريف بأسرار البحر، وفعاليات أخرى.

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