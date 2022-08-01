الامارات | رحلة غوص بين قارتين في آيسلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة غوص بين قارتين في آيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد صدع سيلفرا في آيسلندا والواقع بين الصفيحتين التكتونيتين الأميركية الشمالية والأوراسية، على مفترق طرق بين قارتين، أحد أشهر مواقع الغوص في العالم، ويقصده السياح الذين يستكشفون كل صيف أعماق مياهه الجليدية.

وأكد مدرب الغوص توما غوف، أن «نظام الترشيح عبر الصخور البركانية يوفر مياهاً بالغة النقاء». ومن هنا، يمكن أن تتجاوز الرؤية تحت الماء 100 متر.

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