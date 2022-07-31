دراسة: تربية قطة خلال الحمل يسبب الإصابة بالاكتئاب.. وطبيب يوضح أضرارها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهوى الكثير من السيدات تربية القطط، ويحرصن على اصطحابها طوال مراحل حياتهن على الرغم من أنها يمكن أن تسبب أضرار على صحتهن، خاصًة خلال مرحلة الحمل، حيث أجرى عدد من الأطباء في بريطانيا دراسة على بعض السيدات الحوامل اللائي يمتكلن قطة، وأخريات لا يهوين تربيتها.

أضرار تربية القطط على الحامل

وكشفت نتائج الدراسة عن أن السيدات اللائي يمتلكن قطة خلال الحمل هن الأكثر عرضة للاكتئاب من غيرهن، وعلى النظير لا تسبب تربية الكلاب هذا الخطر، فضلًا على أن الكلاب لها فوائد أخرى إذ تساعد معظمهن في حل المشكلات الرائجة في ذلك الوقت مثل مشكلة القلق، الضغط النفسي عقب الولادة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «Daily Mail» البريطانية.

وأكدت الدراسة أن الوجود مع القطط خلال فترة الحمل بإمكانه التأثير سلبيًا على الطفل، إذ يمكن أن يصل الأمر إلى الإجهاض، كما أنه من المحتمل أن يسبب اضطراب العقل أو حدوث شذوذ في نمو الطفل، وقال القائم على الدراسة: «يلزم أن يتضاعف الاهتمام بالسيدات الحوامل اللاتي يمتلكن قطة، لأنهم عرضَ’ للإصابة بأمراض عقلية».

ولم يقتصر تأثير القطط على ذلك فقط، إذ أكد الأطباء أنها تزيد من أعراض الاكتئاب خلال الـ6 أشهر الأولى عقب الولادة، على عكس الكلاب التي كشفت الدراسات عن أنها تحد من الإصابة بأعراض الاكتئاب.

نصائح عند تربية القطط

وقال الدكتور محمود حمدي، طبيب بيطري، خلال حديثه عبر برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سي، أن إهمال القطط بإمكانه نقل عدوى داء القطط إلى السيدات والرجال أيضا، ومن الممكن أن يصل الأمر حد الإجهاض المبكر للفتيات، لذا يلزم تطعيم القطط دائمًا «مش لما القطة تشتكي».