تحذير من وضع بعض الأطعمة في باب الثلاجة.. و5 نصائح عند تنظيمها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادًة ما يتم وضع الكثير من الأطعمة في باب الثلاجة مثل منتجات الألبان، الخضروات، والبيض، خاصًة السيدات، إذ يعتبر أسلوب منظم لدى معظمهن بأن باب الثلاجة هو المكان الأساسي وأمر مفروغ منه، ولا يدرك معظمهن أنها تسبب الكثير من الأضرار الصحية إذ تتأثر مدة صلاحية بعض الأطعمة بها علاوًة على أنها تؤثر سلبيًا على طاقة الثلاجة.

أطعمة تجنب وضعها في باب الثلاجة

وفيما يلي، يوضح «هن» مجموعة الأطعمة التي يحذر من وضعها في باب الثلاجة وفقًا لصحيفة «Daily Express» البريطانية.

الحليب

تلجأ العديد من السيدات وربات المنزل إلى حفظ عبوات الحليب في باب الثلاجة، ولا ينتبه معظمهن إلى أنه يتعرض إلى درجات حرارة متغيرة مع تكرار غلق الباب وفتحه على مرات متعددة، وبالتالي يكون معرضًَا لانتهاء الصلاحية في وقت مبكر، لذا كان من الضروري حفظ منتجات الألبان بشكل عام بعيدًا عن الأجزاء التي تتعرض إلى حرارة مختلفة، ويفضل استغلالها في وضع الصلصة، والتوابل.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المعتاد وضعها في باب الثلاجة، ونظرًا لتعرضه لدرجة حرارة متغيرة تتسبب في إتلافه لابد من وضعه في الرف الأوسط من الثلاجة حتى تضمنين الحفاظ على سلامة أسرتك.

نصائح لتنظيم الثلاجة

هناك بعض الأسس التي يلزم اتباعها عند تنظيم ثلاجة منزلك، ما عليك إلا معرفة الآتي:

- حافظي على وضع اللحوم في الجزء البارد من الثلاجة.

- ضعي الخضروات في درج الثلاجة، للحفاظ على بقائها طازجة مدة طويلة.

- ضعي بقايا الطعام على رف متوسط من الثلاجة.

- عند وضع أطعمة قديمة، احرصي على بقائها في بداية الثلاجة.

- يفضل الابتعاد عن ملء الثلاجة بالكثير من الأطعمة حتى لا تتأثر طاقتها في الحفاظ على الأطعمة.

وقال الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية والتثقيف الغذائي خلال استضافته لدى برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر سي بي سي سفرة، أنه عند تنظيم الثلاجة يلزم الحرص على توزيع درجة الحرارة عند وضع منتجات جديد، إذ يلزم على السيدات وضع المنتجات الجديدة أعلى الجديدة والقديم إلى أسفل حتى تضمنين بقاءه دون فساد لمدة طويلة.