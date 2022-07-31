أغلى أطعمة حول العالم.. منها الدجاج الأسود وكافيار الألماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يتفنن الطهاه حول العالم في إظهار مهاراتهم البارعة، وصنع أطعمة ستتفاجأ عندما تسمع سعرها، وذلك نظرا للمكونات باهظة الثمن التي تدخل فيها وهي كالآتي، بحسب ما ذكر موقع "indiatimes".

-كافيار الماس

أغلى كافيار في العالم هو الكافيار "الألماس" الذي ينتج من بيض أنثى سمك الحفش الأبيض النادر جدًا التي تتراوح أعمارها بين 60 و100 عام والتي تنحدر في الأصل من جنوب بحر قزوين بالقرب من إيران ولكنها الآن منقرضة تقريبًا في بيئتها الأصلية، عليك أن تدفع حوالي 34500 دولار لكل كم، أي ما يعادل 65 ألف جنيه مصري.

-الزعفران

يُعرف باسم الذهب الأحمر القادم من الشرق الأوسط، وهو أحد أغلى الأنواع في العالم والذي يكلف حوالي 10000 دولار للكيلوجرام الواحد، ويصل إلى 180 ألف جنيه، ويتطلب إنتاجه الكثير من الصبر وساعات طويلة من العمل اليدوي لاستخراج المدقات الصغيرة من كل زهرة زعفران، وتنتج حوالي 150 زهرة 1 جرام فقط من الزعفران المجفف.

-دجاج أيام سيماني

المعروف أيضًا باسم الدجاج الأسود، ينشأ في إندونيسيا، ، كل شيء أسود تمامًا، من ريشه إلى لحمه ولسانه وأعضائه، باستثناء دمه، نادر للغاية، هذا الصنف من الدواجن يكلف 5000 دولار لكل زوج، أي ما يعادل 90 ألف جنيه.

-الكمأ الأبيض

يُعرف أيضًا باسم الكمأة البيضاء الإيطالية أو البيضاء في بيدمونت، وهو أكثر الأنواع تميزًا وتقديرًا والتي تكلف حوالي 2100 دولار للكم، ويصل إلى 60 ألف جنيه، ويأتي الكمأ من شمال إيطاليا، ويتطلب ظروفًا محددة جدًا للنمو.

-فطر ماتسوتاكي

هذا هو واحد من أغلى أنواع المشروم الذي ينمو في منطقة تامبا اليابانية، يرتبط ببداية الخريف ويعتبر طعامًا شهيًا في المطبخ اليابانية، ويصعب العثور عليه، ويتراوح سعره تقريبًا بين 1000 دولار إلى 2000 دولار للكيلو، أي ما يقرب إلى 36 ألف جنيه.

-قهوة كوبي لواك

أندر وأغلى قهوة في العالم مصنوعة من حبوب البن التي يتم جمعها من براز الزباد، وهو قطة صغيرة تعيش في بعض أجزاء من آسيا، تأكل القطة حبوب القهوة وتفرز الحبوب الكاملة، نظرًا لأنهم لا يستطيعون هضمها، يقوم العمال بجمع فضلاتهم الثمينة التي يتم غسلها وتجفيفها وتحميصها. تكلف ما يقرب من 600 دولار، أي ما يعادل 10 ألاف جينه.

-شوربة عش السنون

تحظى أعشاش السنونو بشعبية كبيرة في الصين، وتباع بسعر مرتفع، المكون الرئيسي فيها هو عش الطائر السريع الذي يوجد عادة في جنوب شرق آسيا، والأكثر شيوعًا هي أعشاش Swiftlet البيضاء والسوداء، والتي تتراوح ما بين 5000 دولار و 6000 دولار، وتصل إلى 108 ألف جنيه، وتسمى الأعشاش أيضًا بـ "كافيار الشرق".

-جبن الموس

هذا الجبن يأتي من مزرعة من Moose House في السويد، مدرج أيضًا في قائمة أغلى الأطعمة في العالم، لا يمكنك فعليًا الحصول عليه في أي مكان آخر في العالم، يتم إنتاج هذا الجبن مع 5 لترات من الحليب كل يوم، سعره 500 دولار، أي ما يقرب إلى 9 ألاف جنيه.

-أسماك الفوجو

من المعروف أن سمكة الفوجو أو السمكة المنتفخة هي الأكثر خطورة في العالم لأن استهلاكها يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم إعدادها بشكل صحيح فقط يُسمح للطهاة المدربين تدريباً عالياً والمرخص لهم بتقديمها لأنه لا يوجد علاج لسمها، تكلف حوالي 300 دولار لكل سمكة، أي ما يعادل 5 ألاف جنيه.

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