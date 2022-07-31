قمة الزمالك وبيراميدز.. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نتيجة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي



جماهير الكرة المصرية ستكون على موعد مع متابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز، في مباراة الجولة 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز غدا الإثنين الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



ويجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الوصافة برصيد 58 نقطة.



وتذاع مباراة الزمالك ضد نظيره بيراميدز على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة الغد، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام، حيث تشير إلى أن حظوظ الفريقين في الفوز تبدو متساوية إلى حد كبير.



ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الزمالك وبيراميدز كالتالي:



نجوم الزمالك



حراسة المرمى:

حارس المرمى: محمد عواد.. 6 يوليو 1992 (برج السرطان): القمر والمريخ داعمان ويمنحانه طاقة ولياقة بدنية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية وحسن تصرف أمام أي مفاجآت.



خط الدفاع:

مدافع: محمود حمدي الونش.. 1 يونيو 1995 (برج الجوزاء): القمر في وضع معاكس وقد يجعله ذلك مشتتا ومترددا، ويجب أن يضاعف تركيزه، ويحمي نفسه من الإصابات. مع ذلك الشمس وعطارد يمنحانه نشاطا وحيوية.



خط الوسط:

لاعب وسط: إمام عاشور.. 20 فبراير 1998 (برج الحوت): القمر في مواجهة برجه.. قد يكون مشوشا بعض الشيء.



خط الهجوم:



مهاجم: أحمد سيد "زيزو".. 10 يناير 1996 (برج الجدي): القمر في منزل الحظ يمنحه طاقة بدنية، وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.. كما أن المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا وحماسا. علما بأن فينوس بمواجهة برجه وقد يصيبه ذلك بالتشتت الذهني قليلا ومن المهم أن يضاعف تركيزه وينتبه لسلامته تفاديا للإصابة



مهاجم: سيف الدين الجزيري.. 12 فبراير 1993 (برج الدلو): قد يكون مشوشا بعض الشيء بسبب مواجهة الشمس وعطارد، ومن المهم أن يضاعف تركيزه. مع ذلك القمر وقت المباراة يساعده على التخطيط جيدا لكل خطوة يقوم بها.



فريق بيراميدز



حراسة المرمى:

أحمد الشناوي.. 14 مايو 1991 (برج الثور): القمر في وضع داعم بالنسبة له ويمنحه نشاطا ولياقة بدنية.. كما أن المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا وحماسا.



خط الدفاع:

أسامة جلال: 17 سبتمبر 1997 (برج العذراء).. القمر في برجه يجعله مسيطرا على أرض الملعب. فينوس أيضا في وضع داعم يدفعه للتعاون بشكل جيد مع زملائه. كما أن المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا وحماسا ويخطط جيدا لحركته، فقط يجب أن ينتبه لسلامته.

خط الوسط:

نبيل دونجا.. 6 أبريل 1996 (برج الحمل): القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة مما يجعل طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن ينظم جهوده ويحمي نفسه من الإصابات.



خط الهجوم:



رمضان صبحي.. 23 يناير 1997 (برج الدلو): قد يكون مشوشا بعض الشيء بسبب مواجهة الشمس وعطارد، ومن المهم أن يضاعف تركيزه. مع ذلك القمر وقت المباراة يساعده على التخطيط جيدا لكل خطوة يقوم بها.



فخري لاكاي: 31 مايو 1997 (برج الجوزاء).. القمر في وضع معاكس وقد يجعله ذلك مشتتا ومترددا، ويجب أن يضاعف تركيزه، ويحمي نفسه من الإصابات. مع ذلك الشمس وعطارد يمنحانه نشاطا وحيوية.