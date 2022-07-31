فواكه يجب أن تبتعد عنها عند خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تعتبر الفواكه أول الحلول التي يفكر فيها الأشخاص عند البدء في اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، ظناً منهم أنها الحل الصحيح، ولكن تحتوي الفواكة على الكثير من السكر تقريبًا مثل الشوكولاتة وتضر أكثر مما تنفع وحسب ما ذكر موقع "brightside"

-العنب

يعتبر من بين أسوأ الفاكهة لصحتك العامة، حيث يحتوي على الكثير من السكر، ويعمل على زيادة الوزن، ومن الصعب هضم قشرته، ويمكن أن تتسبب بذوره في احتقان الأمعاء، كما تتلف الأحماض الموجودة فيه مينا الأسنان.

-الأفوكادو

من أكثر الفواكة التي تسبب زيادة في الوزن،وذلك بسبب قيمة طاقتها العالية المتكونة من 227 كالوري، لذلك يجب الابتعاد عنه إذا كنت تريد خسارة الوزن.

- الموز

هو الفاكهة الأكثر نشاطًا ويتم هضمه ببطء ، ووجد اﻷطباء مؤخرًا مواد معينة فيه تمنع نشاط الخلايا المسؤولة عن تكسير الدهون مما يعمل على زيادة الوزن.

-المشمش

ثقيل جدا على المعدة، ويؤدي اﻷفراط في تناوله إلى عسر الهضم، ولا يقلل الوزن، لكن الخطر الرئيسي يكمن في البذرة، إذا كنت تحب تناول بذرة المشمش من الداخل أو وضعها في فمك لمدة، فيجب أن تعلم أنها تحتوي على مادة الأميغدالين، التي تشكل سيانيد الهيدروجين في المعدة، وهذا سم قوي قد يسبب الغثيان والدوار والإغماء إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

-الكمثرى

بها عيب كبير، فهي يمكن أن تعطل عمل الأمعاء بسبب تأثير الإمساك القوي الذي تسببه وليس لها أي فائدة في إنقاص الوزن.

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