منشط طبيعي.. فوائد تناول ملعقتين من العسل الأبيض يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يعد عسل النحل من أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من المشكلات الصحية المتعددة، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لتقوية المناعة.

- منشط طبيعي

العسل مفيد للصحة الجنسية عند كل من الرجال والنساء، وذلك لأنه يساهم في علاج العجز الجنسي وزيادة إفراز هرمون التستوسترون، أما بالنسبة للنساء فإنه يزيد معدل الخصوبة، وفق ما أورد موقع "medicalnewstoday".

- مفيد لمرضى السكر

يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب الشائعة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري، وذلك عن طريق خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية والالتهابات كما يرفع الكوليسترول الجيد.

- يساعد في خفض ضغط الدم

ضغط الدم هو عامل خطر مهم لأمراض القلب، والعسل يساعد في خفضه، وهذا لأنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تم ربطها بخفض ضغط الدم، وأظهرت الدراسات التي أجريت انخفاضًا طفيفًا فيه من خلال تناول العسل.

- يحسن الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار هو عامل خطر قوي للإصابة بأمراض القلب، ويلعب هذا النوع من الكوليسترول دورًا رئيسيًا في تصلب الشرايين، وتراكم الدهون التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- مليء بمضادات اﻷكسدة

يحتوي العسل على العديد من مضادات الأكسدة المهمة، وتشمل هذه الأحماض العضوية والمركبات الفينولية مثل الفلافونويد.

وهذا المزيج يمنحه قوته المضادة للأكسدة

وتم ربطه بتقليل مخاطر اﻹصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان، وكما يعزز أيضًا صحة العين.

- يساعد على التئام الجروح والحروق

يستخدم العلاج الموضعي بالعسل في التئام الجروح والحروق منذ مصر القديمة ولا يزال منتشرًا حتى يومنا هذا.

ويعتبر أيضًا علاجًا فعالًا لتقرحات القدم السكرية، وهي مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى البتر.

وتأتي قوى الشفاء العسل من آثاره المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات وكذلك قدرته على تغذية الأنسجة المحيطة.

باﻹضافة إلى ذلك، يساعد في علاج الأمراض الجلدية الأخرى، بما في ذلك الصدفية والهربس.

- يقلل الدهون الثلاثية

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب كما أنها مرتبطة بمقاومة الأنسولين، وهي المحرك الرئيسي لمرض السكري.

وتميل مستويات الدهون الثلاثية إلى الزيادة عند اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات المكررة.

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