احذر من المسكنات عند الشعور بألم في البطن: قد تصيبك بسرطان المعدة 

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من تقلصات البطن والجانبين، وربما الشعور المستمر بالدوخة والصداع، وعلى الرغم من إشارة تلك الأعراض لأمراض خطيرة، إلا أن الكثيرين يلجأون لتناول المسكنات لتسكين الألم العرضي والتخلص من الشعور به دون الكشف أو معرفة الأسباب.

تناول المسكنات عند الشعور بألم في البطن

ومن جانبه، حذر الدكتور وائل صفوت استشاري الباطنة العامة، والمستشار الإقليمي للتوعية الصحية من مخاطر تناول المسكنات عن الشعور بالألم دون معرفة الأسباب، واللجوء لهذا التصرف من أجل تسكين الألم فقط، بسبب ما يتركه من آثار جانبية ومشاكل صحية كبيرة لا تتوقعها.

وحول المشكلات الصحية التي تتركها المسكنات، أكد الدكتور وائل صفوت استشاري الباطنة العامة، أنها تتلخص في فقدان فاعلية المسكن من الأساس، فضلًا عن بعض الأزمات الصحية، وعلى رأسها الالتهاب والقرح بالمعدة، فضلًا عن احتمالية الإصابة بسرطان في المعدة، ومشكلات القولون والأمعاء ومشاكل بالاضطرابات.

وأوضح الدكتور وائل صفوت، لـ«هن» أن المسكنات أيضًا تترك آثارًا كبيرة على الكلى والكبد.

وحذر مرضى ضغط الدم المرتفع من اللجوء للمسكنات حال التقلصات: «التدهورات بتأثر على العين والقلب».

مخاطر أخرى للمسكنات

وكان موقع webmd وضح مخاطر الأدوية المُسكنة، والتي جاءت على النحو التالي:

قرحة ونزيف في المعدة عند الاستخدام لمدة طويلة.

أضرار على الكلى في حال الاستخدام الطويل له.

متلازمة راي عند الأطفال، وهي متلازمة تسبب تلف في دماغ وكبد الأطفال.

اضطربات معوية

مشاكل هضمية