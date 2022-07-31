9 معلومات عن سيدة احتضنت محمد صلاح بعد لقاء مانشستر سيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطريقة مختلفة، احتفت رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي، ديبي هيويت، باللاعب المصري المحترف بصفوف ليفربول، محمد صلاح، إذ احتضنته بقوة، خلال تسليمها ميدالية التتويج بقلب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز، مساء أمس السبت، عقب الفوز بنتيجة (3-1).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لحظة مرور مو صلاح أمام ديبي هيويت للحصول على ميداليته، لتقوم الأخيرة باحتضانه بقوة، ويبادلها الأخير نفس الأمر.

وعلى الفور، بدأ البحث عن السيدة التي احتضنت محمد صلاح أمس، خلال استلامه الميدالية، ويرصد «هن» معلومات عنها، وفقا لـ«روسيا اليوم» و«رويترز».

معلومات عن ديبي هيويت

سيدة أعمال وشخصية رياضية بريطانية.

عُيّنت رئيسة لاتحاد كرة القدم في يونيو 2021.

أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي، وذلك خلفًا للرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك.

شغلت منصب رئيسة مجموعة رستوران المالكة لواحد من أشهر المطاعم.

بدأت مسيرتها المهنية في برنامج تدريب إداري لشركة ماركس أند سبنسر.

درست ماجستير إدارة الأعمال من جامعة باث.

أصبحت الرئيس التنفيذي لشركة RAC في عام 2006.

متزوجة من بول هيويت، المدير المالي السابق في مركز الأنشطة الإقليمية، ولديهما توأم.

من مشجعي ليفربول منذ فترة طويلة وتعيش في شيشاير.

وفاز فريق ليفربول، مساء أمس، السبت على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «كينج باور ستاديوم»، ليُحقق الريدز اللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه، إذ صنع محمد صلاح الهدف الأول، وسجل الثاني.