بإطلالة جريئة.. نادية الجندي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة نادية الجندي عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام" في أحد المطاعم للسهر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت مرتدية فستان قصير بصيحة الكاب، وكشكة في أحد جانبي الساق، من الستان والقماش اللامع باللون السيمون.

واعتمدت مكياجًا قويًا في رسمة العين، وتركت شعرها منسدلًا على أحد الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات، تتمثل في اسوارة عريضة، وأقراط.

وكانت تعليقات الجمهور تشمل ما يلي: "الله يحميكي"، "جميلة الجميلات"، نجمة النجمات"، "قمر السينما المصرية".