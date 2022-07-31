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بإطلالة جريئة.. نادية الجندي في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة نادية الجندي عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام" في أحد المطاعم للسهر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت مرتدية فستان قصير بصيحة الكاب، وكشكة في أحد جانبي الساق، من الستان والقماش اللامع باللون السيمون.

واعتمدت مكياجًا قويًا في رسمة العين، وتركت شعرها منسدلًا على أحد الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات، تتمثل في اسوارة عريضة، وأقراط.

وكانت تعليقات الجمهور تشمل ما يلي: "الله يحميكي"، "جميلة الجميلات"، نجمة النجمات"، "قمر السينما المصرية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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