"لو عايز تبقى مدير ناجح".. 6 عبارات لا تقولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لكي تكون مديرا ناجحا عليك أن تكون قدوة بالنسبة لأفراد العمل الآخرين، ونظرا لأن المدير يقضي الكثير من وقته في التواصل والعمل مع الموظفين، لذا فيجب أن يكون حذر للغاية بشأن ما يقوله أمامهم.

وفيما يلي إليك بعض العبارات التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغب أن تكون مديرا ناجحا، وفقا لموقع " timesofindia".

لست متأكدًا من هذا:

حتى إذا كنت متشككًا وغير متأكد من أي أمر، فلا تنقل أبدًا هذه المشاعر أمام موظفيك أو زملائك، لأن بهذه الطريقة سيشعر الآخرون أنك تفتقر إلى اليقين والثقة في أفكارك أو قراراتك.

لا تبرر ما تقوله كثيرا:

عندما تبرر ماتقوله أو ما تقصده كثير أمام موظفيك، فأنت تخبر الآخرين أنك لست صادقًا فيما تقوله.

آسف جدًا:

إذا كنت تتأسف عدة مرات أكثر من اللازم، فسيتوقف زملائك عن أخذك على محمل الجد.

سأحاول:

إذا كنت ترغب أن تكون مديرا ناجحا فلا تقول "سأحاول"، لأن هذا يصورك كشخص ليس على دراية بقدراتك وما يمكنك فعله.

هل تفهم ما أقوله:

هذا يدل على أنك غير متأكد من كيفية تواصلك مع زملائك أو موظفيك، ولكن يجب أن تكون واثقًا من كيفية توصيل مخاوفك وأفكارك وقراراتك لموظفيك لأن التواصل جزء مهم جدًا من كونك قائدًا جيدًا.

حرفياً:

هذه كلمة يساء استخدامها وليس لها قيمة كبيرة عند إضافتها إلى الحديث.

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟