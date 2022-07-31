فوائد اجتماعية للرياضة بعيدا عن الصحة.. منها تحسين العلاقة مع شريك الحياة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية لها العديد من التأثير الإيجابي على الصحة، إذ تساعد على تحسين صحة الجهاز المناعي، وتحسين معدل النوم للجسم، فضلًا عن دورها في إبقاء الجسم يقظًا، ولكن لا يعرف الكثيرون أنها تؤثر على الأشخاص من الناحية الاجتماعية أيضًا، وهو ما نوضحه خلال الموضوع الآتي.

وأجريت مجموعة من الأبحاث على عدد من الأشخاص الحريصين على ممارسة التمارين الرياضية، وكشفت نتائجها عن أن الأفراد الذين يمارسون أنواعا محددة من التمارين تساعد على استمرار العلاقة ونجاحها مع شركاء حياتهم، لذا نوضح هذه الأنواع في السطور التالية، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

ممارسة رياضة التنس

تعتبر ممارسة رياضة التنس من أكثر الأنشطة الرياضية متعًة، حيث تساعد الأشخاص على الاستمتاع بوقتهما، فضلًا عن أنها تعزز قوة العضلات الموجودة في الجسم، ولكنها تتطلب قوة، خفة حركة، والسرعة مع التركيز أيضًا.

رياضة الجري

عادًة تحتاج ممارسة رياضة الجري إلى مشاركة عدد كبير من الأشخاص، ليشجعوا بعضهم على الاستمتاع بها، والاستمرار على أدائها، لذا يمكنك ممارستها مع شريك حياتك فإنها ستساعد على تقوية العلاقة بينكما والتجديد بها عن روتين الحياة.

الجولف

من أكثر الرياضات الممتعة، كما أنها مناسبة إلى حد كبير مع كبار السن، خاصًة أنها لا تتطلب مجهود كبير لممارستها، ولكنها تحتاج إلى التركيز فقط لذا كانت من أفضل أنواع الرياضات أيضًا مع التقدم في العمر.

التمارين البدنية في الجيم

يساعد ممارسة التمارين الرياضية مع شريك حياتك على توطيد العلاقة بين شريكي الحياة، والتخلص من الضغط النفسي الذي يؤثر على حياتهما، ويفضل الذهاب إلى صالات الجيم مع شريك حياتك لتطوير علاقتكما وتعزيز التفاهم بينكما فضلًا على أنها تساعد في دعم الأهداف لكل منكما.