القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قلق وتوتر كبير يستوطن المنازل خلال تلك الأيام، في انتظار نتيجة الثانوية العامة2022، التي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يعيش الأهالي والطلاب في هاجس كبير، يترقبون أي معلومات عن النتيجة، بعد انتهاء الطلاب من تأدية آخر امتحاناتهم في يوم 21 يوليو من الشهر الجاري.

يبحث الأهالي والطلاب، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط، وكيفية الحصول عليها قبل ظهورها، ويتيح موقع «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها لمتابعيه وللقراء، طرق للحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط من موقع «الوطن»

كما تستعد الكنترولات خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعداد وتجهيز نتائج الثانوية العامة 2022، حيث يجرى إعداد أسماء أوائل الشعبتين العلمية والأدبية، مع المحافظة على السلامة العامة للأرواح والقائمين على إعداد النتائج، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع الوطن، الذي يمكن الدخول عليه، خاصة مع حالات الإقبال الكبيرة التي تسبب حدوث ضغطًا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وكان أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال أيام، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الإجابات.

ويتيح موقع الوطن، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022بالاسم ورقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- كتابة الاسم رباعي.

- اختيار الشعبة المقيد بها الطالب «الأدبية - العلمية».

- وضع البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس مع مراعاة الدقة.

- كتابة اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

- وضع رقم الهاتف.