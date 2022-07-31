مكون من مطبخك فعال في تفتيح البشرة.. احرصي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتميز العرقسوس باحتوائه على مركبات مفيدة، لها تأثيرات فعالة في تفتيح البشرة، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والمكافحة للالتهابات، بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من البقع، لذلك يستخدم مستخلص العرقسوس في بعض مستحضرات تفتيح البشرة.

فوائد العرقسوس للبشرة

يقلل من إنتاج التيروزيناز

مادة التيروزيناز تتسبب في ظهور البقع الداكنة، لذا يعمل العرقسوس على منع إنتاج تلك المادة، وبالتالي يساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ عند استخدامه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع byrdie.

يزيل الميلانين الزائد

يحتوي العرقسوس على مادة ليكويريتين، التي تعد مركب فعال حيث يساعد على تفريق وإزالة الميلانين الموجود في الجلد، ما يجعله يقضي على البقع الداكنة الموجودة، ويمنع تكونها على الجلد مرة أخري مع المداومة على استخدامه.

مضاد قوي للأكسدة

مثل العديد من المستخلصات النباتية الأخرى، يحتوي العرقسوس على مادة الفلافونويد، الغنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل من أنواع الأكسجين التفاعلية، التي يمكنها أن تؤدي إلى تقدم العمر وظهور بقع على الجلد.

مضادة للالتهابات

يحتوي العرقسوس على مادة الفلافونويد التي تعتبر فعالة في علاج الحالات التي تعاني من الالتهاب، كما يعد فعال في تثبيط العلامات التي تحفز الالتهاب.

يقلل دهون البشرة

يحتوي على مركب ليكوتشالكون، الذي يساهم في السيطرة على إفراز دهون البشرة، ما يجعله مميز للأشخاص أصحاب البشرة الدهنية.

طريقة استخدامه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع dermaessentia.

البشرة الحساسة

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل في ملعقتين كبيرتين من الحليب الخام.

يتم فرد الماسك على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

يتم غسله بالماء البارد.

يمكنك الحصول على أفضل النتائج باستخدامه مرتين في الأسبوع.

البشرة الدهنية

طحن قشرة برتقال واحدة، اخلطي ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون مع ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ضعي قناع الوجه هذا واتركيه لمدة خمس دقائق، ومن ثم قم بتدليكه، ويتم تركه لمدة 10 دقائق أخرى.

ويتم غسله بالماء الفاتر، ومن ثم يتم رش ماء الورد على البشرة، يمكن استخدام قناع الوجه هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

البشرة المختلطة

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس وملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح، تخلط جيدا لتجنب أي كتل.

ويتم تركه على البشرة لمدة 20-25 دقيقة.

ومن ثم غسل الوجه بالماء العادي.

يمكنك استخدام هذا الماسك يوميًا.

البشرة العادية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق عرق السوس في ملعقة ونصف من العسل، ومن ثم أضف إلى هذه العجينة السميكة ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويتم خلطها جيدًا.

يتم فرده على الوجه والرقبة، لمدة 25 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.

للحصول على أفضل النتائج يمكن وضعه مرتين في الأسبوع.

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