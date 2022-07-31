فيروس كورونا: احذر سلالة أوميكرون BA.5 قد تسبب هذه الأعراض أثناء الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يستمر فيروس كورونا في التطور بمرور الوقت مع المتغيرات الجديدة الناشئة وسلالة أوميكرون BA.5 الجديدة شديدة العدوى، علاوة على ذلك، كان هناك أيضًا تغيير في الأعراض الشائعة التي ظهرت أثناء عدوى COVID-19، مع ظهور علامات جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا أو نادرًا ما يتم اكتشافها في المتغيرات السابقة.

في وقت سابق، تضمنت الأعراض الكلاسيكية الشائعة الحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس، في الوقت الحالي، من المرجح أن يبلغ الفرد المصاب بـ كوفيد عن الأعراض المرتبطة بالأمعاء والتهاب الحلق والعطس والسعال المستمر والصداع، كانت هناك أيضًا أعراض جديدة تحدث بشكل خاص في الليل ولم يتم ربطها بـ كوفيد من قبل، وفقا لموقع timesofindia.

- تعرق ليلي بسبب أوميكرون

يتسبب Omicron BA.5 في تعرق ليلي، هذه نوبات متكررة من التعرق الشديد وهي علامة على حالة طبية أو مرض أساسي، بسبب التعرق الليلي، ينتهي بك الأمر بالتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة.

قبل ظهور أوميكرون، كانت هذه الأعراض مرتبطة عادةً بحالات طبية أخرى مثل الأنفلونزا، وانقطاع الطمث، والقلق، وفرط التعرق، أو حتى السرطان، ومع ذلك، فقد تم الآن ربط التعرق الليلي أيضًا بمتغير كوفيد.

- المزيد حول متحور أوميكرون BA.5

تم اكتشاف متغير Omicron BA.5 لأول مرة في جنوب إفريقيا في فبراير 2022، بعد شهر من تحديد BA.4 في نفس البلد، انتشر هذان النوعان الفرعيان في جميع أنحاء العالم وأثارا عودة ظهور عدوى كوفيد، بما في ذلك ارتفاع حالات العدوى المفاجئة أيضًا، ومع ذلك، تُظهر البيانات أن حالات الاستشفاء والوفيات بسبب المتغيرات الجديدة لا تزال منخفضة، مقارنةً بما كانت عليه في وقت سابق من الوباء.

- أهمية التطعيم

بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، إذا كنت مصابًا بأوميكرون، فقد تتمكن من نقل العدوى للآخرين، ومع ذلك، على الرغم من عودة العدوى والالتهابات الخارقة، يظل التطعيم هو التدخل الأكثر فاعلية للصحة العامة لحماية الناس من كورونا.

ولكن الأهم من ذلك، إذا تم تطعيمك، فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير، فهذه هي الرسالة التي يعرفها الجميع.

يحفز التطعيم الاستجابة المناعية للجسم ضد الفيروس، مما قد يمنعك من الإصابة بالعدوى ويقلل أيضًا من شدة المرض في حالة الإصابة بالفيروس.

- أعراض أخرى لـ كوفيد

يمكن أن تختلف الأعراض المرتبطة بعدوى COVID من شخص لآخر، تشمل بعض الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش، والسعال المستمر، وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق، وضيق التنفس، والتعب، وآلام الجسم، والصداع، والتهاب الحلق، وانسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، والإسهال والشعور.

- ماذا تفعل عند الإصابة؟

إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد، فمن المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرض لخطر الإصابة بمرض خطير من COVID-19.

احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبة جسمك وتناول الأطعمة المغذية.

ابق على اتصال مع طبيبك بشأن أي دواء مطلوب.

تأكد من طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو إذا كان لديك أي علامات تحذير طارئة أخرى.

تجنب وسائل النقل العام، يمكنك العودة إلى أنشطتك الروتينية عندما تشعر بتحسن.

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