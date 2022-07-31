"بتحب تتغطي في الحر؟".. اعرف التفسير العلمي لذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد تجد نفسك لا تشعر بالراحة والاسترخاء ليلًا أثناء النوم، والشيء الوحيد الذي يساعدك هو البطانية أو الغطاء، يبدو أنها تتمتع بقوة سحرية تجعلك تنام بمجرد وضعها على جسمك.

قد يكون هذا غير مألوفًا، خاصةً أنك تستخدمها في الليالي الحارة، وهناك عدة أسباب تفسر ذلك، وفقًا لما ورد في موقع "برايت سايد".

- الشعور بالأمان والحماية:

تحفز البطانيات شعورنا بالأمان، لأن الخوف الأكثر شيوعاً في فترة الطفولة هو الخوف من الظلام، عندما كنا نشعر بذلك، كنا نلجأ إلى تغطية أنفسنا بالكامل، وكان ذلك الحل السحري الذي يساعدنا على محاربة الخوف والشعور بالحماية، وتلازمنا هذه المشاعر طوال الوقت.

- تنظيم درجة حرارة أجسامنا:

يستطيع الجسم تنظيم درجة الحرارة الداخلية، وهو ما يساعدنا على البقاء دافئين، ومع ذلك عند النوم العميق يعجز جسمنا على السيطرة على درجة حرارتنا، لذلك نصبح في حاجة إلى مساعدة خارجية، وهنا يأتي دور البطانية التي تساعدنا على ضبط درجة حرارة أجسامنا والحفاظ عليها.

- جزء أساسي من روتين وقت النوم لدينا:

نحن مخلوقات ذات عادات، وهذا يلعب دورًا في حاجتنا إلى البطانيات، حتى لو لم يكن الأمر يتعلق بالشعور بالأمان، فإننا نستخدمها طوال حياتنا منذ ولادتنا؛ لذلك تحولت إلى رمز للشعور بالأمان والراحة، ومع مرور الوقت أصبحنا لا نستطيع التوقف عن استخدامها أبداً حتى في الليالي الصيفية الحارة.

لذا، عندما نقوم بتغطية أنفسنا بالبطانيات عندما نذهب إلى الفراش، يتلقى جسمنا إشارة بأنه قد حان وقت النوم.

- التقليل من الإجهاد والتوتر:

السيروتونين هو أحد المواد الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالسعادة، لذا عندما نشعر بالتوتر والقلق، يصبح من الصعب الخلود إلى النوم، ومع ذلك، بمجرد أن نغطي أنفسنا، يرتفع مستوي هذه المادة الكيميائية وتبدأ المشاعر السلبية تتلاشي.

- نوم عميق:

تخلق البطانيات مناخاً مُريحاً وهادئاً، خاصة أنها تساعد على خلق حاجز لا تتغير فيه درجة الحرارة كثيراً، ما يؤدي إلى تدفئة الجسم؛ لذا ننام أسرع ونحصل على نوم أفضل وأقل إزعاجاً.

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