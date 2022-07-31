«بسنت» صانعة محتوى تقدم نصائح للفتيات لمواجهة التنمر: «متقارنيش نفسك بحد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقع الكثير من الفتيات والشابات بمختلف أعمارهن والطبقات الاجتماعية، للتنمر والسخرية من قبل البعض، حتى يصبحوا مادة خصبة للمضايقات، إذ تجد إحداهن، نفسها تعيش في دوامة مع المتنمرين إما لاختلاف مظهرها أو طريقة كلامها، أو إذا كانت تعاني من جسد ممتلئ، ما يجعل الفتاة تدخل في حالة من الحزن والاكتئاب، وتبتعد عن العيون والتجمعات خوفًا من التعرض لموقف محرج.

وتبحث الكثير من الفتيات، عن وسيلة لتحدي التنمر الواقع عليهن من قبل الآخرين، سواء في الحياة العادية أو خلال العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تستسلم للمتنمرين.

حكاية بلوجر مع المتنمرين

طبيبة الأسنان وصانعة المحتوى، بسنت موسى، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، عن كيفية حب الذات ومواجهة التنمر، إذ تقول: «مقتنعة إن لما حد ينتقد شكل حد، أو الجسم، هي لا بتعليكي ولا بتهدك، في آخر اليوم المفروض البنت تحط في دماغها هي شايفة نفسها إزاي، كلنا بنتأثر بالحياة المثالية على السوشيال ميديا، كنت زمان بتأثر بيها وده مش انتقاد في الناس اللي عايشة لايف ستايل معين، كل واحد بيعيش بإمكانياته، بس في نفس الوقت لو أنا شايفة إن ده بيسبب ضغط».

نصائح للفتيات للتغلب على التنمر

تابعت البلوجر وصانعة المحتوى، بسنت موسى، في تقديم نصائح للفتيات، لمواجهة التنمر والسخرية، إذ تقول: «المفروض الانسحاب على الفور، السوشيال ميديا أكيد أصبحت جزءًا من حياتنا، مفيش حد فينا حياته مظبوطة شكلًا وموضوعًا طول الوقت، زي مثلًا اللي بيقف أدام الكاميرا علشان هيقابل الناس وبيصور حاجة، لازم دايمًا يكون بيحاول إنه يطلع بالشكل المثالي والكامل».

تحكمي في مشاعرك واقبلي ذاتك كما هي

«الاختلاف سُنة الحياة»، بهذه العبارة تابعت صانعة المحتوى وطبيبة الأسنان، تقديم النصائح للفتيات لتقبل الذات وحب النفس، إذ تضيف: «الانتقاد والتنمر موجود ومش هينتهي، اللي بقدمه إزاي الشخص يتحكم في مشاعره لمواجهة التنمر، بلاش تقارني نفسك بحد، تقبلي نفسك زي ما هي».