آمبر هيرد تعلن إفلاسها.. غير قادرة على دفع غرامة جوني ديب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال وضع الممثلة العالمية الشهيرة آمبر هيرد يزداد سوءًا، وذلك منذ الحكم الصادر ضدها في دعوتها للتشهير بطليقها جوني ديب، بدفع غرامة مالية له قدرها 15 مليون دولار، حيث أعلنت الأولى مؤخرًا، أن وضعها المالي ليس جيدًا على الإطلاق ومن ثم أعلنت إفلاسها.

تفاصيل إعلان آمبر هيرد إفلاسها

وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أن آمبر هيرد قالت في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة، إنها وجدت نفسها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بزوجها السابق جوني ديب، وهو الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة للكثير من المتابعين بمختلف أنحاء العالم.

آمبر هيرد تطعن في الحكم

وقبل عدة أسابيع، استقبلت محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، دعوى من محامي آمبر هيرد، بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم أو تغييره، وذلك بعد توجيههم اتهامات مباشرة بأن زوجها السابق جوني ديب، بأنه قدم تصريحات تسيء إلى سمعة الأولى، التي كانت غير مدعومة بأدلة كافية لإدانة «هيرد».

وهو ما لقى رد فعل سريع من الفنان العالمي جوني ديب، إذ تقدم بطعن هو الآخر، بالاستئناف بقيمة مليوني دولار، كان قد منحهم لطليقته من قبل كتعويض لها في وقت سابق.

الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، قضت محكمة فيرفاكس في ولاية فرجينيا، بالحكم لصالح جوني ديب في جميع التهم الثلاث التي رفعها فريقه القانوني ضد آمبر، التي جاءت بقصد التشهير به، إذ غرمتها المحكمة بدفع تعويضًا ماليًا بقيمة 15 مليون دولار للطرف الأول.

واستأنفت «هيرد» الحكم بسبب الأرقام التعويضية التي قدمتها هيئة المحلفين، بعد طعنها على الحكم.