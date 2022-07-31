نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط خلال أيام.. سجل بياناتك الآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ليبقى الطُلاب والطالبات على أحر من الجمر، في انتظار حصد نتائج تحصيل دراستهم ومجهودهم خلال عام كامل، قبل الانتقال لخطوات التنسيق واختيار الكليات وفقًا للمجموع.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط

ويعيش الطلاب والطالبات خلال الأيام الحالية، مشاعر مختلطة بين القلق والانتظار والتوتر، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، باحثين عن أسرع الطرق والخطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وفي هذا الصدد، كان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نتيجة الثانوية العامة 2022 من المقرر الإعلان عنها خلال أيام، موضحًا أن بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الإجابات، بدأت الوزارة في رصد وتقدير الدرجات للطلاب بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال تقدير الدرجات، ولإبعاد الظلم عن الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط

كما أشار المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليوم الثالث أو الرابع من شهر أغسطس، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظًا على القائمين على أعمال نتيجة الثانوية العامة 2022 من رصد وتقدير للدرجات.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط، يدخل الطالب على رابط النتيجة في جميع محافظات مصر عبر بوابة «الوطن»، ثم يتبع الخطوات التالية:

- الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- رقم الجلوس الخاص به.

- الشعبة الخاصة بالطالب.

- المحافظة التابع لها الطالب.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم التليفون الخاص بالطالب.

- اضغط على تسجيل بعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة، حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة به لتصل إليك.