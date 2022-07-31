لماذا عليك تجنب المشي حافي القدمين حتى في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلع حذائك بمجرد الوصول إلى المنزل هو أكثر ما تحتاجه للاسترخاء بعد يوم طويل وشاق، لكن ترك قدميك المرهقتين تسترخيان لا يعني المشي حافي القدمين في المنزل.

قد يؤدي التجول في المنزل بقدمين عاريتين إلى عواقب وخيمة على صحة قدميك وجمالهما.

نتكاسل أيضاً عن ارتداء النعال المنزلية في بعض الأحيان، إليك ما يحدث عند المشي بقدمين حافيتين بشكل يومي وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. البكتيريا

غسل الأرضية وتنظيفها لا يعني أنها خالية تماماً من الجراثيم. قد تبدو الأرضية نظيفة، لكنها لا تزال تحتوي على الغبار المنزلي الذي يضم جيوشاً من البكتيريا والفطريات الضارة.

إن كنت تتجول في المنزل حافي القدمين، فأنت تعرض جلد قدميك لغزو تلك الكائنات الدقيقة. وقد تصل هذه الكائنات إلى أظافر قدميك، وتجعلها مصفرّة وهشة.

2. الأسطح الصلبة مضرة للقدمين

السير حافي القدمين على العشب، من فترة لأخرى، يريح الجسم ويخفف التوتر. لكن فعل ذلك داخل المنزل مضر بقدميك. إذ تسمح الأسطح الطرية بانغماس القدمين بشكل طبيعي، ودعم باطن القدمين.

لكن معظم الأرضيات صلبة، والمشي عليها بدون دعم الحذاء، يضع ضغطاً غير طبيعي على القدمين، ويتسبب في آلام الكعبين والركبتين.

3. قد يتسبب في إصابات

من المؤكد أن خلع حذائك والسماح لقدميك بالتنفس بعد يوم عمل طويل وشاق يُشعرك بالراحة والاسترخاء، لكن التجول في المنزل بقدمين عاريتين قد يتسبب في السقوط والإصابات.

بالمقابل، أظهرت دراسات أن ارتداء الشباشب أو الجوارب بدون حذاء قد يسبب السقوط وشد العضلات نتيجة السقوط.

4. قد يؤذي الظهر

هل سبق أن شعرت بألم في قدميك بعد المشي حافي القدمين؟ يوجد تفسير علمي لذلك. المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة يؤدي إلى توزيع وزن الجسم بشكل غير متساوٍ على القدمين.

وقد يتسبب اختلال التوازن هذا في تفاقم تشوهات القدم الموجودة، وقد يؤثر أيضاً على الجزء العلوي من جسمك، مسبباً آلاماً في ركبتيك وظهرك.

5. قد يسبب رائحة كريهة في القدمين

إلى جانب آلام الساقين والظهر، قد يؤدي تكرار المشي بقدمين عاريتين إلى انبعاث رائحة كريهة منهما.

عدم ارتداء الأحذية يعني التعرض المباشر للبكتيريا في حمامات الأندية الرياضية والمنزل. وعندما تمشي حافي القدمين، قد تلتقط هذه البكتيريا بسهولة، وهي التي ستسبب انبعاث رائحة نتنة من قدميك لاحقاً.