أضرار إبقاء "الزبالة" في المنزل لوقت طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

النفايات من أكثر الأشياء الملوثة التي يكون من الخطر بقائها في المنزل، والعديد من الأشخاص يمكنها أن تتجاهل الأمر، وتبقي القمامة لوقت طويل داخل المنزل دون التخلص منها، لذا في التقرير التالي سنوضح الآثار الجانبية.

تأثيرها على صحة الإنسان

عادة ما تحتوي النفايات على البكتيريا والجراثيم الضارة، لذا تواجدها في المنزل لفترة طويلة، تزيد من خطر تعرضك لها بشكل غير صحيح، وبالتالي يمكن أن ينتج عنها تهيج الجلد، والإصابة بالالتهابات، كما يمكن أن يتأثر الجهاز التنفسي بشكل سلبي لاستنشاق رائحة كريهة، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي ncbi وskipthetip.

مع العلم أن أكثر الأشخاص التي تتأثر الحالات التي تعاني من ضعف جهاز المناعة، ما يجعل الأضرار يمكنها أن تكون مضاعفة، بالإضافة إلى أن تأثر الأشخاص من النفايات يختلف وفقًا لنوعها وكيفية دخولها إلى الجسم، حيث هناك بعض المواد الكيميائية الخطرة وبعض المخلفات الممتلئة بالجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن يمتصها الجلد بسهولة، واستنشاقها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، ومن أبرزها :

تهيج الجلد.

تهيج العين.

خطر الحروق الكيميائية.

صعوبة التنفس.

الإصابة بالصداع.

الشعور بالغثيان.

خطر الإصابة بالسرطان.

تأثيرها على الحيوانات الأليفة

إن إهمال النفايات داخل المنزل لا يؤثر على صحة الأشخاص فقط، حيث تعاني الحيوانات الأليفة من آثار التلوث الناجم عن إبقاء القمامة لوقت كبير في المنزل، حيث يمكن أن يلتقط حيوانك الأليف ما يزيد من خطر إصابته بالتسمم.

تلوث الهواء

غالبًا ما تحمل القمامة الموجودة في المنزل، العديد من الأشياء الملوثة بما في ذلك المواد الكيميائية الخطرة، مثل مواد التنظيف القوية، والأحماض، ما ينتج عنها خروج رائحة منها، وبالتالي ينتشر في الهواء الذي يتم استنشاقه داخل المنزل الذي يكون ملوث ويتسبب في التأثير بشكل سلبي على الصحة.

الحرائق

هناك العديد من المواد التي يتم استخدامها في التنظيف، قد تكون قابلة للإشتعال، ما يعرض إلى خطر حدوث حريق.

كيفية التخلص من القمامة

يجب الحرص على عدم إبقاء النفايات داخل المنزل لفترة طويلة، ووضعها في أكياس محكمة الغلق لتجنب الآثار السلبية، والحرص على إخراجها من المنزل بشكل دورى ومن الأفضل ارتداء جوانتي، ومن ثم غسل اليدين جيدًا، مع العلم يفضل أن تكون القمامة خارج المنزل قبل قدوم اليوم التالي، وعدم تراكمها، كما يجب التخلص منها خارج المنزل في النفايات التابعة للحي الذي تسكن به، لعدم التأثير بشكل سلبي على البيئة.