3 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم مازالوا يبحثون عن آخر مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يتم الاستعداد داخل الكنترولات على مدار الساعات القليلة المقبلة، وذلك لتجهيز النتائج الخاصة بالثانوية العامة، إلى جانب أنه جاري إعداد الأسماء الخاصة لأوائل الشعبتين العلمي والأدبي، وذلك مع تطبيق إجراءات الوقاية الاحترازية الصارمة، للحفاظ على أوراح القائمين على إعداد النتائج.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ومع زيادة الحالات التي تعاني من القلق والتوتر من بين الطلاب وأسرهم، يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال خطوات بسيطة نستعرضها في التقرير التالي، لتسهيل الحصول عليها في بضع دقائق.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط بوابة «الوطن»، الذي يمكن الدخول عليه للتسهيل من الانتظار لفترات طويلة للحصول عليها من الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم المتخصص للنتيجة، خاصة مع حالات الإقبال الكبيرة التي تسبب حدوث ضغط عليه.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن لأي طالب في محافظات مصر الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال 3 خطوات يتم من خلالها إدخال البيانات الخاصة به، التي تتمثل في:

- كتابة الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والشعبة الخاصة به.

- تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الأيام المقبلة، حيث أنه من المقرر أن تُعلن النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، ولن يتم التلاعب بالنتائج على أي حال.