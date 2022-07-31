نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل بياناتك للحصول على مجموعك الكلي فور ظهورها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2022، إذ باتت الأهالي والطلاب في حالة من الخوف والرعب، مترقبين موعدها، إذ تزداد مشاعر القلق والتوتر على الجميع، خوفًا من ضياع الحلم الذي طالما سعى لتحقيقه الطلاب، للحصول على مجموع عالِ يؤهلهم لدخول الكلية المرجوة، ودخول كليات القمة، سواء الطب والهندسة أو الصيدلة والإعلام والكليات المختلفة للشعبتين الأدبي والعلمي.

الكثير من الأسئلة عن نتيجة الثانوية العامة2022، التي يمكن الحصول عليها فور ظهورها، من خلال موقع «الوطن».

وكان أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، تكمن في الانتهاء من 95% من إعداد وتجهيز النتائج، حيث جرى تصحيح جميع المواد ومراجعتها، ورصد الدرجات، موضحًا أنّ جميع أعمال التصحيح سارت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال تجهيز النتائج.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة2022

وتتيح لـ«الوطن»، إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية.

- البداية الدخول على موقع الوطن، ومن ثم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

- الخطوة التالية هي كتابة الاسم رباعي.

- اختيار الشعبة المقيد بها الطالب «الأدبية - العلمية».

- وضع البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس مع مراعاة الدقة.

- كتابة اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

- وضع رقم الهاتف.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكان قد أنهى طلاب الثانوية العامة2022، الامتحانات الأسبوع الماضي، وقال وزير التربية والتعليم، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي للوزارة بعد اعتمادها مباشرة، كما تم إعلان جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور التاني للثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، حيث ستبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.