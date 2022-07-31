الامارات | بسبب قضيتها مع جوني ديب .. ​آمبر هيرد​ تعلن رسميًا عن إفلاسها !

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قضيتها مع جوني ديب .. ​آمبر هيرد​ تعلن رسميًا عن إفلاسها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة جديدة في مسلسل الأحداث الدراماتيكية التي تمر بها منذ تورطها قضائيا ضد زوجها السابق جوني ديب. أعلنت الفنانة الأمريكية ​آمبر هيرد​ عن إفلاسها رسميًا؛ وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها في محاكمة التشهير التي رفعها ضدها النجم العالمي ​وزوجها السابق​ وطالب فيها بتعويض 50 مليون دولار.

وكانت قد قدمت آمبر هيرد استئنافاً رسمياً للمحكمة، على قضية التشهير التي صدر حكمها النهائي منذأكثر من شهر، وقد قدم الاستئناف محامو هيرد في محمكة استئناف فرجينيا في مقاطعة فيرفاكس.

ويُشار الى أن آمبر كانت قد قدمت استئنافاً قبل أسبوع واحد فقط، بحجة وجود احتيال من قبل المحلفين، وتم رفض الطلب بأمر مكتوب، حيث اعتبرت القاضية عدم وجود دليل على الاحتيال أو المخالفة من قبل المحلف، وأن الحكم يجب أن يبقى سارياً.

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