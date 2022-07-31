هل يجب غسل الشعر بعد الخروج من البحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤدي التعرض الطويل للمياه المالحة إلى جفاف الشعر وتقصفه وتجعده، لذا يوصي دائمًا بغسله بالماء جيدًا بعد الخروج من البحر على الفور، لن يساعد ذلك في إزالة الملح الزائد فحسب، بل سيزيل البكتيريا.

ومع ذلك، لا يفضل استخدام الشامبو، وذلك لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من الشعر ، وهو ما يفعله الأملاح التي توجد في البحر، ما يزيد من جفاف شعرك، وفقًا لموقع "wellandgood".

الطريقة الصحيحة للاستحمام بعد الخروج من البحر:

1. تطهير الجلد بالماء والصابون يقلل بشكل مباشر من فرصة تراكم البكتيريا التي تسبب الإصابة بالعدوى.

2. يفضل عدم استخدام صابون مضاد للبكتيريا، أو فرك الجلد بقوة.

3. أيضًا تجنب استخدام اللوف أو المناشف التي توجد في المرحاض، لأنها يمكن أن تزيد من فرصة تراكم البكتيريا، والتي يمكن أن تتخلل الجلد أثناء الاستحمام.

4. من الأفضل غسل الجسم، وترك البكتيريا تتساقط في بالوعة المرحاض.