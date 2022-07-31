علامات لو ظهرت على طفلك اعرفي إن الرضاعة الطبيعية ليست كفاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا شك أن الرضاعة الطبيعية هي حصن طفلك ضد الأمراض وتقوية لجهازه المناعي بقية حياته، ولكن هناك بعض العلامات تدل على أن لبنك مش كفايا، يستعرض دكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية هذه العلامات التي يجب عليك الانتباه إليها.

1- في الحالات الطبيعية الطفل يفقد 10% من وزنه في أول 10 أيام بعد الولادة، ولكن في حالة أن الطفل لم يستعيد وزنه خلال 14 يوم من تاريخ الولادة، ولم يزيد في الوزن بصورة طبيعية حسب منحنى النمو، إذا لبن الرضاعة الطبيعية غير كافي.

الطفل بيزيد تقريبا 750 جراما شهريا خلال الشهور الأربع الأولى، أي تقريبا 200 جرام أسبوعيا.

2- بعد الرضاعة تشعر الأم بارتخاء في الصدر واختفاء الألم والتحجر، في حالة استمرار التحجر وعدم الارتخاء إذا الطفل لم يشبع.

3- إذا كانت حلمات صدرك متشققة ومتجرحة وتؤلمك، وإذا كانت تؤلمك وقت الرضاعة، فيجب عليك معرفة أن ترضيعه بطريقة غير صحيحة، وبالتالي لا يصل إليه لبن بشكل كاف.

4- لو الطفل لا ينام على الأقل ساعتين كاملين بعد الرضعة ويبقى داتماً قلقا ولم يكمل نصف ساعة ويستيقظ ببكاء.

5- لو طِفلك عمره أكبر من 5 أيام، يجب تغيير الحفاض من 6 لـ 8 مرات في اليوم، أما إذا كان أقل من ذلك فيعني أن الحليب غير كافيا.

6- مراقبة حركة البلع أثناء الرضاعة، في حالة سماع صوت طقطقة، إذن طفلك لم يتمكن من الإمساك بصدرك بالطريقة الصحيحة.

7- طفلك لونه شاحب ودائما ينام وتُقيظيه حتى يرضع (باستثناء أول إسبوعين في العمر الموضوع طبيعي في معظم المواليد الجدد، ويجب إيقاظهم للرضاعة).

8- بكاء الطفل بطريقة هيستيرية.