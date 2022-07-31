أغرب قواعد العمل حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يجمع العالم العديد من قواعد العمل المختلفة، التي تعتبر غريبة علينا، مقارنة بأماكن العمل الخاصة بك، لذا في التقرير التالي سنوضح أغرب القواعد الخاصة بالعمل حول.

لا يمكن للشركات الهندية طرد الموظفين في الهند دون إذن الحكومة

يجب على مالكي الشركات في الهند الالتزام بمجموعة من القواعد، عند الرغبة في فصل أحد الموظفين، ويعود هذا القانون تاريخه إلى الوقت الذي كانت فيه المنطقة تحت سيطرة الحكم البريطاني، وينبغي على جميع الشركات التي تضم أكثر من 100 شخص، استشارة الحكومة قبل طرد أحد الموظفين، ومع ذلك، يمكن نقض القانون إذا كان سبب الفصل هو سوء السلوك الجنائي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع reed.

يمكن للموظفين النوم خلال العمل في اليابان

لا يحتاج الموظفين في اليابان مقاومة الرغبة في النوم، حيث يشجع المسؤولين عن العمل على أخذ قيلولة، التي تعتبر بأنها علامة على العمل الشاق، ويعتبر الجانب السلبي الوحيد هو أن النوم يكون وأنت مستقيم، لا يسمح بالوسائد المكتبية.

قياس محيط الخصر للعاملين في اليابان

يجب على مسؤولي العمل في الشركات اليابانية قياس محيط الخصر لكل من تتراوح أعمارهم بين الـ 40 و 75 عامًا، وذلك لمحاولة الحد من السمنة في اليابان، حيث تم تقديم قانون "Metabo"، وضع حد الخصر عند الرجال 85.09 سم، وعند النساء 89.916 سم، مع العلم أن ذلك لا يعني أن المسؤولين عليهم قياس خصر الموظفين بشكل مستمر، ولكن على العاملين الذين يتخطون الوزن أن يعملوا على إنقاصه في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ارتداء القبعات المضحكة في نيوزيلندا خلال العمل يجعلك تخسر 10% من راتبك

يعتبر مالكي الشركات في نيوزيلندا أن ارتداء القبعات يعتبر انتهاك قواعد الزي الرسمي، وأن الخصم من الراتب، لعدم الاستهانة بالأمر.