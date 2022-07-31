اكتشاف أولى حالات لـ "جدري القرود" بين الأطفال في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشهد الولايات المتحدة الآن أولى حالات الإصابة بجدري القردة بين الأطفال، حيث أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن إصابة طفلين بالفيروس، ومنذ بداية انتشار هذا الفيروس، تمّ تشخيص آلاف الحالات.

أبلغ نحو 3 آلاف إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة منذ مايو، لكن كبار مسؤولي الصحة الأمريكين يعتقدون أن عدد المصابين أكبر من ذلك، وفقًا لموقع "cnn".

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أن معظم الحالات رصدت من الرجال اللذين يمارسون الجنس مع رجال، وأن متوسط عمر المرضي 36 عامًا.

لكن شخص طفلان الآن إصابتهما بالمرض، الحالتان غير مترابطين، ومن المحتمل أنهم ناجمتان عن انتقال العدوى داخل المنزل.

ظهرت الأعراض لدى الطفلين، لكنهما بصحة جيدة، ويتلقيان العلاج.

ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة كيف أصيب الطفلان، لكن الفيروس ينتشر من خلال الاحتكاك الجلدي.

وأفادت أيضًا، أن ذلك يشمل حمل الطفل، ومعانقته، وإطعامه، أو من خلال العناصر المشتركة مثل : المناشف، والأكواب، والأواني.

في الوقت الحالي، لا يطلب من الدول الإبلاغ عن بيانات جدري القرود.

ويناقش البيت الأبيض الآن إذا كان يجب عليه الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة لتغيير الواقع.