سجلي اسمك ورقم جلوسك واحصلي على نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل أي حد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نتيجة الثانوية العامة 2022 من أبرز الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث، كونها تشغل بال العديد من الطلاب وأسرهم على مدار الساعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عنها، حيث تزيد مشاعر التوتر والقلق ما بين الطلاب، وذلك بسبب الرغبة في تحقيق أعلى الدرجات للالتحاق بالكليات المرغوب بها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ومع استمرار البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، كان قد كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من عمليات تصحيح الإجابات.

وبدأت عمليات تصحيح الإجابات في الوزارة، مع الرصد والتقدير لدرجات الطلاب بشكل إلكتروني، وذلك دون تدخل للعنصر بشري، حتى يتم تجنب وقوع أي أخطاء في أثناء تقدير الدرجات، وكي يتم إبعاد وقوع الظلم عن الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، لطلاب كل من الشعبتين العلمية والأدبية، من خلال الاستعلام عن طريق الاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب ظهورها مباشرة، من خلال رابط موقع «الوطن»، حيث يتم التسهيل في الحصول على النتيجة على كل من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في ظل وجود حالات من الضغط بالموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم المتخصص للنتيجة.

وتتمثل خطوات الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الرابط الذي سبق ذكره، حيث يمكن للطلاب تسجيل البيانات الآتية، وذلك للتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

1- تتم كتابة الاسم بشكل رباعي.

2- في الخطوة التالية يتم اختيار الشعبة المقيد بها الطالب «العلمية - الأدبية».

3- يتم إدخال البريد الإلكتروني.

4- فيما بعد، يتم إدخال رقم الجلوس ويجب مراعاة الدقة.

5- إدخال اسم المحافظة المنتمي إليها الطالب.

6- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب، ومن ثم سيحصل الطالب على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.