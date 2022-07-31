الامارات | بعد محاولات انجاب امتدت 20 عاماً .. ولادة نمر نادر في كوبا (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولات انجاب امتدت 20 عاماً .. ولادة نمر نادر في كوبا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد في العاصمة الكوبية هافانا أمس شبل من النمور البنغالية النادرة.

وجاءت ولادة النمر في حديقة الحيوانات الوطنية بعد أكثر من عام بقليل، من استقبال الحديقة 4 أشبال من هذه السلالة، من بينها نمر أبيض شديد الندرة.

وتأتي ولادة الأشبال الخمسة بعد محاولات امتدت لمدة 20 عاما لمساعدة السلالة المهددة بالانقراض على التكاثر.

وولدت الأشبال الخمسة من نفس الأبوين فيونا وغارفيلد.

لكن الشبل الجديد كان هو الناجي الوحيد من أربعة أشبال ولدوا قبل أسبوعين بعدما عانت الأشبال الأخرى من مشاكل حادة في الجهاز العصبي أدت إلى نفوقها.

وحسب صور نشرتها "رويترز" يعاني المولود الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، من نقص الوزن، لكنه بدا مشاكسا ويتمتع بروح مرحة.

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